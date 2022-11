Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nilüfer Gündogan doet boekje open over het afgelopen jaar: ‘Dit gun ik mijn ergste vijand niet’

Voor Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is 2022 een veelbewogen jaar geweest. De politica werd door Volt uit de partij gezet vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar ontkent dat dit gebeurd is. In de slotaflevering van Boerderij van Dorst vertelt Gündogan over de beschuldigingen.

„Ik merkte na de valse beschuldigingen dat ik amper nog de straat op durfde”, vertelt ze aan Raven terwijl ze fruitboompjes aan het planten zijn.

Dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Eind februari zette Volt Gündogan definitief uit de partij, nadat zij dertien meldingen hadden ontvangen van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan spande daarop een kort geding aan tegen het besluit. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat de Volt-fractie onjuist had gehandeld. Maar dat veranderde niets aan het besluit van Volt: de fractie zette Gündogan alsnog uit de partij en ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Naar het hoger beroep kijkt Gündogan ‘uit’: „Ik kan alles aantonen en in de rechtbank zal ik dat ook doen”, benadrukt de politica. „Maar dit was het meest klote jaar ooit. Dit gun ik mijn ergste vijand niet.”

Gündogan moest huilen door de beschuldigingen

De beschuldigingen gooiden Gündogans hele leven op z’n kop. „Het was echt een hel om je nergens meer veilig te voelen. En dat je overal roddels en leugens over jezelf kan lezen. Dat je echt gewoon denkt ‘What the fuck gebeurt hier?’ Dit is niet waarom ik de politiek in ben gegaan, om zo kapot gemaakt te worden”, vertelt ze. „Herken je je in de beschuldigingen?” vraagt Raven. „Nee. Ik ben wel doortastend en resultaatgedreven. En ik kan streng zijn, maar dat staat totaal niet in de verhouding om mij neer te zetten als een soort van bezeten iemand die haar handen niet thuis kan houden.”

Toen Gündogan de beschuldigingen voor het eerste hoorde, ook van seksueel grensoverschrijdend gedrag, moest ze huilen. „Dit kun je me echt niet aandoen, de dood van mijn man zit nog steeds in mijn systeem. Hoe vals wil je het hebben?”

Gündogan heeft vertrouwen in de rechtszaak

Terwijl Gündogan en Raven fruitboompjes aan het planten zijn, vertelt Gündogan over de nasleep van de beschuldigingen. „Ik ben vroeger in therapie geweest omdat ik mishandeld ben door mijn vader. Maar in maart ben ik er weer mee begonnen, omdat ik amper nog de straat op durfde. Onder extreme stress komt namelijk alles wat te maken heeft met dat trauma van vroeger weer naar boven.”

Maar één ding wist de politica vanaf het begin zeker. „Ik vecht terug.” Gündogan keerde ook best snel terug naar het politieke toneel, merkt Raven op. „Ja er zit gewoon iets taais in mij. Onkruid vergaat niet. Net zoals de Japanse duizendknoop, die overal hun wortels in zetten”, grapt de politica door haar tranen heen.

Over de openhartigheid van Gündogan zijn de Boerderij van Dorst-kijkers te spreken. Ook bewonderen ze hoe de politica, ondanks haar gedeeltelijke gezichtsverlamming, ‘gewoon’ op televisie verschijnt.



Ik vind het zo tof om te zien dat @ngundogan77 zich gewoon toont met haar aandoening, een voorbeeld voor anderen. Je hoeft je niet te schamen voor je aandoening. #BoerderijVanDorst — Noortje van Lith (@LithNoortje) November 27, 2022



..@ngundogan77 : top dat je bij#boerderijvandorst was!👍

Maar je mag best een beetje liever voor jezelf zijn😉, mooi mens! — Ine (@IneX__X) November 27, 2022



Genieten van #boerderijvandorst Puur, rauw, echte mensen. Respect voor @ngundogan77 en @fritswester voor hun eerlijke verhalen. Met @ravenvandorst als ongepolijste gewaardeerde gespreksleider. Echt een van de weinige programma's waar ik graag naar kijk (en luister!). — NicolineMaes💬 (@NicolineMaes) November 27, 2022



Serieuze aflevering bij Raven. Treurig verhaal over zware mishandelingen van 2 tot 18 jaar van Nilüfer Gündogan. Ongelovelijk hoe een ouder zo kan zijn. Zulke ouders verdienen tientallen jaren celstraf en eenzaamheid tot de dood. #boerderijvandorst — M. (@Mark_yr_Dreams) November 27, 2022

De rechtszaak vindt volgende maand plaats, op 22 december. Of Gündogan er tegenop kijkt? Integendeel: „Ik heb heel veel vertrouwen in de rechtszaak. Ik heb zoveel bewijs dat ik er eigenlijk gewoon zin in heb.”

