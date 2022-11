Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Vrouwen zullen de komende tien jaar vaker overlijden aan longkanker’

Geen goed nieuws voor Nederlandse vrouwen: de komende tien jaar zal het aantal vrouwen dat sterft aan longkanker toenemen. Nu overlijden er gemiddeld 85 vrouwen per week, maar over tien jaar zal dat aantal stijgen naar 106 vrouwen per week, schrijft het Algemeen Dagblad naar aanleiding van het trendrapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

„De zorg moet voorbereid zijn op veel grotere aantallen kankergevallen”, stelt hoofd Nederlandse Kankerregistratie Otto Visser van het IKNL in het AD.

Vrouwen krijgen vaker longkanker door inhaaleffect

Bij vrouwen zal vooral het aantal diagnoses van longkanker stijgen. Volgens Visser heeft dit te maken met een inhaaleffect. Vrouwen zijn namelijk later gaan roken dan mannen, waardoor de effecten ervan ook pas later zichtbaar worden. Ook is het percentage rokende vrouwen minder snel gedaald dan dat van de mannen.

De kans om te overlijden aan kanker wordt wel steeds kleiner, doordat de behandelingen effectiever worden. Maar daar heeft het IKNL rekening mee gehouden in de trendcijfers: bij longkanker bij vrouwen loopt de sterfte, ondanks nieuwe medische behandelmethoden, toch op.

‘Veel grotere aantallen kankergevallen’

Niet alleen het aantal diagnoses van longkanker gaat toenemen in de komende jaren, ook verwacht het IKNL een stijging van het aantal mensen met huidkanker. Nu zijn dat er al enkele tienduizenden per jaar, maar volgens de nieuwe prognoses gaan die aantallen stijgen met 50 tot 70 procent. Waarschijnlijk is de stijging te wijten aan de hoeveelheid zonlicht waar mensen aan bloot zijn gesteld. „Maar het is niet helemaal duidelijk waarom het zó sterk toeneemt.”

Ook bij andere vormen van de ziekte verwacht het IKNL een stijging. Bijna 300.000 mensen hebben in de tien jaar voor het jaar 2000 een kankerdiagnose gehad. In 2032 zijn dat er een half miljoen meer: ruim 780.000.

„En ook mensen die kanker hebben gehad, hebben vaak nog extra zorg nodig, omdat er vaak nog late effecten zijn zoals vermoeidheid en een grotere kans op infecties. Het is belangrijk daar rekening mee te houden”, stelt Visser.