Nederland geeft 190 euro compensatie: wat doen andere landen in Europa?

Vanwege de stijgende energieprijzen en de steeds groeiende inflatie, stijgt het water tot aan de lippen van veel Europeanen. Nederland heeft besloten een prijsplafond in te voeren voor energie en verder krijgen we ook tweemaal een compensatie van 190 euro in de maanden november en december. Maar wat doen onze buurlanden en andere landen binnen de EU eigenlijk?

Het gras is altijd groener aan de overkant. Maar of dat ook in dit geval de werkelijkheid is, hangt af van hoe onze grenslanden hun burgers tegemoetkomen in deze economisch uitdagende tijden. Zijn we echt zo zuinig of valt het in vergelijking met de rest van Europa wel mee? Trek hieronder je conclusies.

Hoeveel energiecompensatie geven andere landen?

Is de tweemaal 190 euro compensatie in Nederland uniek of pakt onze Europese familie rondom het veel beter aan? Laten we van start gaan met onze directe buren.

België

De Belgische overheid heeft een soortgelijk plan om de stijgende inflatie en energiekosten aan te pakken, genaamd het ‘basispakket energie‘. Ieder gezin met een variabel of vast contract krijgt voor de maanden november en december van dit jaar een compensatie voor de rijzende prijzen die minder is dan 190 euro:

Stroom en gas: 135 euro per maand

Alleen stroom: 61 euro per maand

Dit extra steuntje in de rug hangt wel af van het inkomen. In tegenstelling tot wat het kabinet in Nederland heeft beslist, verrekenen de Belgische energiebedrijven het bedrag automatisch met de energierekening. Op het eerste gezicht lijkt dit pakket op een light versie van de Nederlandse maatregelen, maar de inflatie is op dit moment lager in België (12 procent tegenover 14 procent).

Bovendien stijgen de lonen van onze zuiderburen evenredig met de inflatie mee. Zo’n 1,1 miljoen Belgische werknemers krijgen in januari 2023 een loonstijging van 11,6 procent. Maar of dat ook positieve gevolgen zal hebben voor de economie van België, valt ten zeerste te betwijfelen.



Dit geldt ook voor België. Als je dan bedenkt dat bij ons ook nog eens de lonen automatisch geïndexeerd worden aan ruim overschatte inflatie… https://t.co/JbP2meTbqk — Gert Peersman (@GertPeersman) October 31, 2022

Als extra compensatie hebben de Belgen daarnaast ook een accijnsverlaging op benzine en diesel doorgevoerd, een maatregel die gunstig wonende Nederlanders 17,5 cent per liter bespaart.

Duitsland

Duitsland geeft via de inkomstenbelasting een eenmalige korting van 300 euro. Een klein beetje minder dan de Nederlandse compensatie van tweemaal 190 euro. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering mogen daarbovenop nog tweemaal een bedrag van 100 euro op de rekening bijschrijven. Overigens konden Duitsers afgelopen zomer onbeperkt genieten van het openbaar vervoer voor slechts 9 euro per maand. Volgens bondskanselier Olaf Schultz zou Duitsland daardoor 1,8 miljoen ton minder CO2 hebben uitgestoten.



Es wird teurer – da gibt es kein drum herumreden. Die Energiepreise steigen weiter. Aber: Mit 30 Milliarden Euro entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger bereits. Und wir schnüren ein weiteres Entlastungspaket. Wir lassen niemanden allein mit den höheren Kosten. #Gasumlage — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 15, 2022

Desondanks kwam er ondanks wijdverspreide populariteit onder de bevolking na augustus toch een einde aan. Na eindeloos politiek gebakkelei kunnen onze oosterburen intussen opnieuw onbeperkt met het ov reizen, maar voor 49 euro per maand. Een bedrag dat volgens de Duitse overheid een stuk haalbaarder is om te subsidiëren.

Frankrijk

Behalve zogenaamde ‘energiecheques’ van 100 tot 200 euro voor de 12 miljoen Franse huishoudens met een lager inkomen, geeft de Franse overheid geen extra cadeautjes uit zoals de 190 euro compensatie in Nederland. Frankrijk heeft echter wel de grootste energieleverancier van het land gekocht, EDF. Op die manier kon de overheid op een effectieve manier een plafond instellen voor de energieprijzen.

Eerder dit jaar werden maatregelingen ingevoerd om de stijging tot 4 procent te beperken, maar dat bleek niet haalbaar. Inmiddels mogen de energieprijzen in Frankrijk niet meer dan 15 procent stijgen. Volgens de Franse minister van Transport zal er in het nieuwe jaar ook een limiet komen op de prijsstijging van tickets voor het openbaar vervoer.

Verenigd Koninkrijk

In totaal krijgen alle huishoudens in het Verenigd Koninkrijk een compensatie van 400 pond (ongeveer 450 euro), gespreid over zes maanden. Meer dan 8 miljoen gezinnen met een laag inkomen krijgen bovenop dat bedrag nog eens twee uitkeringen van 325 pond elk. Ook 8 miljoen gepensioneerden en 6 miljoen mensen met een handicap krijgen een extra compensatie van respectievelijk 300 en 150 pond.



The second #CostOfLivingPayment is being paid from today to people on certain benefits 1.6 million people are receiving their payment today with more on the way tomorrow To find out more visit https://t.co/cWKG3JFbHz#HelpForHouseholds pic.twitter.com/LkElZccuH7 — Department for Work and Pensions (@DWPgovuk) November 8, 2022

Britten kreunen overigens steeds harder onder de stijgende prijzen van het openbaar vervoer in het land, maar aangezien het spoor in het Verenigd Koninkrijk geprivatiseerd is, zal daar niet snel verandering in komen.

Spanje

Daar hebben Spanjaarden geen last van. De Spaanse overheid heeft er namelijk voor gezorgd dat populaire pendelaarsroutes en middellange trajecten volledig gratis zijn. Aan de andere kant is er geen specifieke energiekorting, zoals de compensatie van tweemaal 190 euro in Nederland. Momenteel heeft de regering een belastingvermindering op elektriciteit en gas goedgekeurd, net als een korting van 20 cent per liter op brandstof.

En in totaal heeft Spanje ruim 17 miljard euro vrijgemaakt om mensen een hoofd boven water te houden, maar zijn de getroffen maatregelen volgens economen te inefficiënt en worden daardoor niet de mensen bereikt die deze hulp het meest nodig hebben.

190 euro compensatie in Nederland

Wil je toch nog je geheugen even opfrissen over hoe dat nou precies zit in Nederland met die compensatie van tweemaal 190 euro? Hier leggen we je alles piekfijn uit. Of, check wanneer en op welke manier je de compensatie van 190 euro ontvangt, per energieleverancier.