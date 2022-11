Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dave Roelvink verdiept zich in de islam: ‘Zit in een appgroepje met een imam’

Model en dj Dave Roelvink heeft in gesprek met journalist Salaheddine Benchikhi een verrassende onthulling gedaan: hij heeft zich de afgelopen twee jaar steeds meer in de islam verdiept.

De 28-jarige Roelvink doet hierover een boekje open in De dood, God en het hiernamaals, een serie op YouTube. Benchikhi deelt op zijn kanaal regelmatig gesprekken met BN’ers over deze onderwerpen.

Dave Roelvink: ‘Kende de islam alleen in negatieve zin’

Roelvink vertelt dat hij vanuit huis uit niet gelovig is opgevoed. De mediapersoonlijkheid was als kleine jongen al bang voor de dood en had daar zelfs angstaanvallen door. „De dood was: licht uit en klaar. Dood is dood. Dat heeft me altijd ontzettend beangstigd. Ik ben daar heel vroeg al mee bezig geweest. Als ik vriendjes zag die wel een geloof hadden, was ik daar op een positieve manier jaloers op.”

Door religieuze vrienden kreeg de zoon van Dries interesse in de islam. „Dan raak je in gesprek met elkaar daarover. Ik kende de islam eigenlijk alleen in negatieve zin, door het beeld wat er gecreëerd wordt”, vertelt hij. „In de media zag ik vooral berichten over allemaal bomaanslagen waarbij mensen ‘Allahoe akbar’ riepen. Daar schrik je van als je het geloof niet kent, dan krijg je een raar beeld. Als niet-gelovige dacht ik meteen: wat is dit?”

‘Dingen die ik al deed, vond ik terug in de islam’

Roelvink legt uit hoe die gesprekken over het geloof ontstonden. „Je bent op stap met een groepje van vijf Marokkanen die opeens gaan bidden. Zo komt dat steeds dichterbij en vraag je bijvoorbeeld: ‘Waarom moeten vrouwen bij jullie eigenlijk een hoofddoekje dragen?’ Gewoon uit interesse. Zo gaat dat balletje rollen en kom je steeds meer te weten.”

De mediapersoonlijkheid vindt veel herkenning in de islam. „De grap is dat ik allemaal gebruiken zag die mij heel bekend voorkwamen. Ik heb van huis uit ook meegekregen dat je goed voor een ander moet zijn en alles met goede intenties moet doen. Dingen die ik al deed, vond ik weer terug in islam. Zo kwam er meer interesse en ben ik me erin ga verdiepen.”

‘Zoektocht heeft me een bepaalde rust gegeven’

Roelvink heeft zich (nog) niet bekeerd tot de islam. „Het zou verkeerd zijn om iets doen waar je diep in je hart niet in gelooft. Ik wil echt denken: ‘Ja man, dit is het voor mij.'” Wel zegt hij dat de zoektocht hem al een bepaalde rust heeft gegeven. „Misschien is er wel een God die mij leidt en die besloten heeft: ik laat hem nu zien dat dit er is.” Roelvink zit zelfs in een appgroepje met een imam, die zijn vragen over het geloof beantwoordt als hij die heeft. Zijn ouders zijn blij dat de zoektocht hun zoon op dit moment rust brengt: „Mijn vader komt tegenwoordig steeds vaker naar mij toe om te vragen: hoe ga jij eigenlijk met dat soort zaken om?”

Roelvink onthulde eerder dit jaar dat hij lang geworsteld heeft met een drank- en drugsverslaving. Ook hier vertelt hij over bij Benchikhi. „Ik dacht eerst rust te vinden in drank en drugs. Ik had alles waarvan ik dacht dat het gelukkig maakte: geld, status, genoeg aandacht van vrouwen. Maar ik voelde mij als een dure zaklantaarn zonder batterijen: daar heb je in het donker niets aan.”