Maan trots op samenwerking met De Jeugd Van Tegenwoordig: ‘Dit zal ons altijd verbinden’

Zangeres Maan en rapgroep De Jeugd Van Tegenwoordig hebben een zomerhit te pakken met de aanstekelijke single Naar De Maan. „Dit is het eerste wat we samen hebben gemaakt, dus fijn dat het zo goed uitpakt”, zegt Maan. „Alsof het zo had moeten zijn.”

De samenwerking tussen de twee artiesten ontstond op aandringen van Maan. „Maan had het briljante idee om iets leuks te doen met ons”, vertelt Wartaal. „Wij zijn altijd heel moeilijk met leuke dingen. Wij houden meer van zure, bittere dingen. Dus het heeft even een tijdje geduurd, maar uiteindelijk bleek Maan een visionair te zijn.” De zangeres zegt groot fan te zijn van de rappers. „Mij leek het fantastisch om een nummer met De Jeugd samen te doen. Ik heb tijdens mijn jeugd veel naar ze geluisterd en veel shows gezien. Ik was altijd super-impressed.” Tijdens een gesprek met haar muziekuitgeverij liet ze vallen dat een samenwerking met de groep hoog op haar lijstje stond. „Ze zeiden: ‘Denk groot. Wat zou je nog graag een keer willen doen?’ Ik zei dat ik een nummer wilde maken met De Jeugd. Een paar maanden later belden ze dat ze een studiosessie gefixt hadden.”

Eerste hit in negen jaar voor De Jeugd Van Tegenwoordig

Maan, Willy Wartaal, Pepijn van Lanen en Vieze Fur gingen samen met producers Bas Bron en Arno Krabman de studio in en binnen een dag was het nummer Naar De Maan een feit. Voor Maan is het de zesde grote hit in anderhalf jaar tijd, maar de laatste keer dat De Jeugd een notering in de hoogste regionen van de hitlijsten had, is alweer negen jaar geleden, met De Formule. „Maan heeft ons teruggebracht”, grapt Wartaal. „Nu gaan alle ouwe artiesten haar bellen. Het enige dat ik me herinner uit de tijd van De Formule is dat mensen het heel kut vonden en de radio afzetten als dat eindstuk begon. Dat het toch nog tot nummer 15 heeft kunnen komen…” Hij vindt het desondanks fijn dat de nieuwe single weer zo gewaardeerd wordt. „Je maakt muziek om mensen toffe momenten te geven.”

Wanneer heb je een hit?

Maan is het met Wartaals bevindingen eens. „We baseren ons heel erg op cijfertjes en streams wat hits betreft, maar uiteindelijk gaat het erom dat het de huiskamers inkomt, in auto’s en feesttenten. Dat iedereen lekker kan meezingen en herinneringen maakt. Als mensen er blij van worden, is dat voor ons het belangrijkste. Welke hitnotering een single heeft, is bijzaak en een bekroning op je werk, maar niet waar het om draait.” Wartaal is er zelfs helemaal niet mee bezig. „Ik was in de sportschool bezig en mijn personal trainer vroeg: ‘Wanneer weet je wanneer je een hit hebt?’ Ik zei: ‘Dat weet ik eigenlijk niet, ik heb nooit een hit.’” Dat terwijl doorbraaksingle Watskeburt?! in 2005 de eerste plek van de hitparades aantikte.

De Olietanker

Naar De Maan is het eerste nieuwe werk van De Jeugd Van Tegenwoordig in bijna drie jaar tijd. „Dat gaat bij ons altijd super- superlangzaam”, aldus Wartaal. „Ik heb onze groepsapp dan ook De Olietanker genoemd. Ik hoop dat de andere boys nu zoiets hebben van: ‘Shit, laten we weer vaker dingen uitbrengen, want het is superleuk’.” De single met Maan heeft wat dat betreft tot een stroomversnelling geleid. „Daarom hebben we nu ook dit interview: we gaan Maan nu officieel vragen of ze lid van De Jeugd wil worden. Of ze onze Fergie wil worden en ons weer terug op de kaart wil zetten.” De zangeres roept lachend: „Ja, ik wil! Focking leuk!” De naam Fergie is een knipoog naar de zangeres van The Black Eyed Peas. „Je ontkomt niet aan de vele bijnamen als je bij De Jeugd gaat”, erkent Wartaal.

Videoclip: ‘Iemand wordt in de fik gezet’

De videoclip van Naar De Maan is op film geschoten in een scheepswerf in Amsterdam en geregisseerd door Bear Damen. „Het is een unieke plek”, vindt Maan. „Heel rauw, heel ruw, steenachtig en een beetje verlaten. Daardoor ziet het er niet per se uit alsof het hier is opgenomen.” Ze zegt dat er iemand wordt ‘verlicht’. „Ik durf niet te zeggen wie, maar iemand wordt in de fik gezet”, legt Wartaal uit. „Het was een enerverende ervaring.” De samenwerking bevalt beide artiesten tot nu toe prima. Ze deden het voor het eerst live op de Zwarte Cross. Maan hoopt het nummer vaak live met De Jeugd te kunnen zingen. „Dit liedje zal ons altijd verbinden, hoe lang we dit ook doen. Als ze over veertig jaar een Best Of De Jeugd-show doen, staan we daar als zestig- en zeventigjarigen te zingen. Toen de single net uit was, zei ik tegen Pepijn: ‘Ik denk dat dit het begin is van iets heel moois’.”

Album Maan vóór eind van het jaar

Wartaal weet nog niet wanneer er nieuwe tracks van De Jeugd verschijnen. „Bro, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop snel. We hebben genoeg dingen om uit te brengen, maar je weet nooit met De Jeugd. Dat hangt echt af van De Olietanker. Maan zit gewoon op een speedboat.” Maan gaat mee in de maritieme metafoor. „Ik ga met 200 kilometer per uur naar de afronding van mijn album.” Ze hoopt die voor haar concert in de Ziggo Dome op 16 december af te hebben. „Het is moeilijk om de puntjes op de i te zetten. Ineens ga je alles in twijfel trekken. ‘Shit, is dit wel goed genoeg?’ Uiteindelijk moet je gewoon de knoop doorhakken.” Ze zegt dat ze circa veertig demo’s had klaarliggen voor de nieuwe plaat en onthult dat Naar De Maan sowieso op het album staat. „Sick, I like it!”, reageert Wartaal. „Wist je dat niet?”, vraagt Maan. „Nee”, antwoordt de rapper. „Ik weet nooit iets.”