Opvoedvraag: ‘Ik kan er niet tegen als anderen mijn kind corrigeren, wat moet ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Cynthia: „Ik kan er niet tegen als anderen mijn kind corrigeren, wat moet ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hai Lisa, ik heb een zoon van 8 en een dochter van 6, ik vind ze natuurlijk de leukste en liefste kinderen van de wereld. Maar ook objectief gezien zijn het over het algemeen hele rustige en lieve kinderen. Natuurlijk doen ze ook weleens druk, of ondeugend, dat hoort erbij vind ik. Alleen waar ik dan niet tegen kan, is als andere mensen mijn kinderen daarop aanspreken. Laatst was ik bijvoorbeeld in het park met een vriendin en mijn zoon gooide nogal lomp met een stok. Waarop mijn vriendin direct op strenge toon tegen hem zei dat hij dat niet moest doen. Ongeacht of ze gelijk had of niet, vind ik dat heel vervelend. Ik ben zijn ouder en ik hoor hem daarop aan te spreken vind ik. Zulk soort situaties komen vaker voor. Ergens wil ik dan altijd zeggen dat ik het niet prettig vind als ze mijn kind corrigeren en dat ik dan liever wil dat ze mij erop aanspreken, maar iets houdt me toch tegen om dat echt te zeggen. Wat zou jij doen?”

– Liefs, Cynthia”

Het antwoord

„Hai Cynthia, wat je omschrijft klinkt heel herkenbaar. Ik denk dat vrijwel iedere ouder dit weleens heeft meegemaakt, ik als moeder van vier kinderen in ieder geval wel. Zelf vind ik het ook niet prettig als anderen mijn kinderen aanspreken terwijl ik ernaast sta, het is daarom ook iets dat ik andersom eigenlijk nooit doe. Behalve als een situatie echt gevaarlijk is, of als er iemand pijn heeft, zoals een moeder in dit artikel beschrijft. Toch zijn er blijkbaar genoeg andere volwassenen die wél menen dat ze kinderen die niet van henzelf zijn mogen corrigeren, ongeacht of de ouders erbij zijn of niet.

Het is een ongemakkelijke situatie, zeker als het om een vriend(in) of familielid gaat. Toch denk ik dat je het beste eerlijk, maar vriendelijk, kunt zeggen hoe jij je erbij voelt. Zeker als het vaker gebeurt en je er echt mee zit. Misschien kun je het alleen beter niet in the heat of the moment eruit gooien, maar op een ander, rustiger moment. Leg uit dat je vindt dat het corrigeren en opvoeden van jouw kind jouw taak is, niet die van hem of haar. En dat je liever hebt dat diegene het op zo’n moment tegen jou zegt, zodat jij op jouw eigen manier je kind kan aanspreken.

Natuurlijk zijn er ook situaties dat je kind ergens is zonder jou erbij, persoonlijk vind ik het dan niet erg als mijn kinderen (zij het op een normale, vriendelijke manier) worden aangesproken of gecorrigeerd. Soms is dat nodig en dat zul jij vast ook herkennen van speelafspraakjes. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag wanneer het wél of niet oké is om het kind van een ander te corrigeren.

Succes!”

