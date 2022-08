Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maxime Meiland haalt uit naar RTL Boulevard: ‘Ik kan daar slecht tegen’

Maxime Meiland is niet te spreken over het gedrag van RTL Boulevard op haar bruiloft met Leroy Molkenboer van enkele weken terug. De filmploeg van het RTL-programma was aanwezig om foto’s en filmpjes te maken om die vervolgens in de uitzending te delen, terwijl ze volgens Maxime Meiland niet eens uitgenodigd waren. „En dan staan ze er toch. Daar kan ik heel slecht tegen”, zegt ze tegen persbureau ANP.

Eerder haalden ook de makers van Chateau Meiland al uit naar RTL Boulevard. De Chateau Meiland-makers beschuldigden de filmploeg er zelfs van illegaal geluid af te tappen op de bruiloft.

Maxime Meiland boos: ‘Had onze grote dag privé gehouden’

De bruiloft van Maxime en Leroy, die inmiddels enkele weken geleden plaatsvond, was een hot topic in de showbizzmedia. Er werd bij het kasteel dan ook van een afstandje gefilmd en gefotografeerd door media die niet uitgenodigd waren, zoals RTL Boulevard. „Wij vonden dat echt niet leuk”, blikt nu Maxime terug in een interview met ANP.

„Toen Leroy me ten huwelijk had gevraagd, zeiden we al: prima als de ploeg van Chateau Meiland straks bij de bruiloft is, maar verder liever geen pers. En dan staan ze er toch. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik geef al zoveel, dan had ik graag gezien dat onze grote dag toch een beetje privé was gebleven”, aldus Maxime.

‘RTL Boulevard tapte geluid af van Chateau Meiland-filmploeg’

Eerder berichtte roddelkoningin Yvonne Coldeweijer al dat de RTL Boulevard-filmploeg zich ‘schandalig had gedragen’ op de bruiloft. Coldeweijer schreef op haar kanaal dat Vincent TV op de bruiloft opnames maakte voor Chateau Meiland. RTL Boulevard stond op een grote afstand van het getrouwde stel, maar wist toch helder geluid te krijgen van de ceremonie door geluid af te tappen van hun collega’s. Dat geluid werd later op tv uitgezonden onder gemaakte beelden.

Een woordvoerder van Vincent TV zei tegen NU.nl dat het bijna niet anders kan dat het zo is gegaan. „Boulevard stond op een afstand van 25 meter. Toch hadden ze in de uitzending loepzuiver geluid van de ceremonie. Technisch gezien is dat heel knap als je dat voor elkaar krijgt.” Mocht het daadwerkelijk zo zijn gegaan, dan is dat ‘op z’n zachtst gezegd zeer afkeurenswaardig’, aldus de woordvoerder.

RTL Boulevard was zich daarentegen van geen kwaad bewust. Een woordvoerder van het programma liet weten op een ‘journalistieke’ manier verslag te hebben gedaan van de huwelijksceremonie van Maxime Meiland en haar partner Leroy. „Er is geen sprake van enige onrechtmatigheid.”

Bruiloft speelt grote rol in nieuw seizoen Chateau Meiland

De aanloop naar de bruiloft van Maxime en haar Leroy Molkenboer, die ooit werkte als cameraman voor Chateau Meiland, is vanaf volgende week maandag te volgen in een nieuw seizoen van Chateau Meiland bij SBS6.

„Dit keer is Leroy daardoor ook veel meer in beeld, heel leuk. Je ziet ons sparren over de bruiloft, naar dansles gaan, taarten proeven en natuurlijk de jurk uitzoeken. Wanneer de bruiloft te zien is? Ik denk ergens aan het einde, dus nog even geduld!”, zegt Maxime.