Waylon is vreemdgegaan tijdens zwangerschap vriendin en gaat nu heel diep door het stof

Een tijdje geleden zijn Bibi Breijman en Waylon voor de tweede keer ouders geworden van zoontje Chester. Waar deze tijd normaal gesproken aan moet voelen als een ‘roze wolk’ – blijkt het nu meer een soort nachtmerrie te zijn.

Althans, voor Bibi dan. Er werden recentelijk foto’s gedeeld van gesprekken die Waylon gehad zou hebben met een scharrel. In die berichten wordt pijnlijk duidelijk dat het niet alleen bij appen bleef, maar dat er ook echt afgesproken zou zijn. En dat allemaal terwijl Bibi nog zwanger was.

Waylon door het stof

Het koppel leerde elkaar kennen via het zangprogramma It Takes 2 in 2017. In het programma werd Waylon de coach van Bibi en door hun kwaliteiten en chemie wonnen ze dat seizoen. Het duurde dan ook niet lang tot er bekend werd gemaakt dat ze helemaal verliefd waren.

Een tijdje later werd dochtertje Teddy geboren en inmiddels is de kleine Chester ook volwaardig gezinslid in huize Bijkerk-Breijman. Gister plaatsten een aantal juicekanalen verontrustende screenshots van gesprekken tussen Waylon en een onbekende vrouw. Daaruit blijkt dat er contact is geweest én dat Waylon zelfs heeft afgesproken met deze dame in kwestie.

Zelfreflectie: ‘Ik ben een lul’

Waylon ziet in dat hij fout is geweest en gaat eventjes flink door het stof. Dat doet hij middels een post op zijn Instagram-kanaal: „Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi. Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd. Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk en ik verwacht dus ook niet dat Bibi me zomaar vergeeft. Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest. Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdiende is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul!”



Reacties op woorden Waylon

Toch vallen zijn excuses niet bij iedereen helemaal lekker. Zo reageert een volger: „Jezus man, ze heeft verdomme net jullie tweede kind gekregen” en een ander reageert het volgende: „Yes you fucked up. Big time. Fijn dat je dat toegeeft. Ik vind je verhaal nogal slap, dat daargelaten. Ik heb het zo ontzettend met Bibi te doen. Arme meid…. Alle aandacht zou naar haar moeten gaan.”