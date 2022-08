Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dode en tientallen gewonden door harde wind op Spaans festival

Op het Spaanse festival Medusa zijn één dode en zeker veertig gewonden gevallen. De festivalgangers werden afgelopen nacht geraakt door stukken decor van het podium, die door harde windvlagen waren losgerukt. Ook stortte er een deel van het podium in.

Het overleden slachtoffer is volgens Spaanse media een twintiger. Het zou gaan om een man van 22 jaar oud, meldt de Spaanse nieuwssite El País. Hij zou zijn geraakt door onderdelen die van het podium waren losgekomen. Van de tientallen gewonden zijn er drie mensen ernstig gewond geraakt. De Spaanse hulpdiensten melden dat de slachtoffers naar verschillende ziekenhuizen in de regio zijn gebracht.

Warme valwinden langs de kust

Het meerdaagse festival vond plaats op het strand van Cullera, in de provincie Valencia, aan de oostkust van Spanje. De kust kreeg ‘s nachts volgens de Spaanse meteorologische dienst meerdere keren te maken met een warme valwind. Daarbij raakt een krachtige neerwaartse luchtstroom het land en verspreidt zich vervolgens in alle richtingen. Spaanse media berichten over windstoten tot 65 kilometer per uur.

Op videobeelden die op het festival werden gemaakt, is onder andere te zien dat losgekomen delen van het decor door de lucht vliegen. Ook een groot bord bij de ingang van het terrein raakt de los door de harde wind. Meerdere bezoekers proberen te ontsnappen aan de zandstorm die door de harde wind werd veroorzaakt. Het festivalterrein werd ontruimd om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.



Festival momenteel stilgelegd

De organisatie heeft het muziekevenement, zo’n 50 kilometer ten zuiden van de stad Valencia, momenteel stilgelegd. Het is niet duidelijk of het festival later dit weekend nog wordt hervat. Medusa begon afgelopen woensdag en zou nog tot en met aankomende maandag duren. De Nederlandse dj Afrojack zou ook komen optreden. Hij is geboekt voor vandaag. In totaal zouden er zo’n 320.000 mensen het festivalbezoekers, verspreid over de week.