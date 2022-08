Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste landelijke hittegolf in twee jaar officieel een feit

Voor het eerst in twee jaar tijd is in Nederland sprake van een officiële hittegolf. Vanochtend om 10.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25,0 graden gemeten en daarmee is aan de voorwaarden voldaan.

Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer. Sinds afgelopen dinsdag zijn de maxima boven de 25 graden uitgekomen en woensdag, donderdag en vrijdag werd het tropisch warm. Vrijdag was er regionaal al sprake van een hittegolf. Hupsel, in de Achterhoek had de primeur. Vorig jaar kwam het in De Bilt niet tot een hittegolf. In 2020 was er een hittegolf, van 5 tot en met 17 augustus.

Dertigste hittegolf sinds begin van metingen

Het is de dertigste keer sinds 1901, het begin van de metingen, dat er een officiële hittegolf in Nederland is. Wat betreft de meeste extreme hittegolven ooit gemeten staat 1976 nog altijd bovenaan. Toen duurde de hitte maar liefst zeventien dagen. Op tien dagen werden er toen temperaturen van 30 graden of meer. Op de tweede plaats staat de warme periode van 2006 en op de derde plaats de hittegolf van 2020.

De hittegolf van nu is ook van vandaag nog niet voorbij. Vanmiddag zal het kwik in De Bilt naar verwachting stijgen tot zo’n 30 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, met zo’n 32 tot 33 graden. Vanaf maandag gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden, maar waarschijnlijk blijft het tot en met dinsdag en mogelijk zelfs woensdag nog boven de 25 graden.

Fikse buien voorspelt

Wel worden er vanaf maanden fikse buien verwacht waarbij het flink kan gaan onweren. „Deze buien verplaatsen zich waarschijnlijk langzaam, waardoor op sommige plekken veel neerslag binnen korte tijd kan vallen”, voorspelt Weeronline. Op een uitgedroogde bodem kan dat zeer lokaal tot wateroverlast leiden, maar het grootste deel van het land houdt het overwegend droog. „Aan het verminderen van het landelijke watertekort zal de neerslag dus weinig bijdragen.”