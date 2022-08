Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder Rachel Hazes reageert op ‘traumatische jeugd‘ van Roxeanne en Beste Zangers

Zangeres Roxeanne Hazes (29) deed gisterenavond in de eerste aflevering van Beste Zangers een boekje open over de breuk met haar moeder Rachel Hazes (52). Toen haar vader in 2004 overleed, zou haar moeder een boek zijn gaan schrijven en haar dochter negen maanden ‘in de steek’ hebben gelaten. Via RTL Boulevard reageert Rachel Hazes op de uitspraken van haar dochter.

Volgens de Hazes-moeder kloppen geen van de uitspraken die de haar dochter gisteravond in tv-programma Beste Zangers heeft gedaan.

Vol verbazing

„Vol verbazing hebben wij vandaag de diverse berichten gelezen over Roxeannes uitlatingen”, laat Rachel Hazes weten aan RTL Boulevard. Veel wil ze er niet over kwijt, maar ze maakt duidelijk dat volgens haar de gebeurtenissen niet hebben plaatsgevonden.

„Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje. Het is jammer dat de eenzijdigheid van dit soort uitlatingen gelijk als waarheid wordt aangenomen.” Mensen uit haar directe omgeving zouden haar kant van het verhaal kunnen beamen, aldus moeder Hazes.

De traumatische jeugd van Roxeanne Hazes

In Beste Zangers vertelde Hazes over haar turbulente jeugd. „Ik heb een hele nare vorm van heimwee, dat heb ik eigenlijk in mijn jeugd gekregen. Het is een opstapeling van een hoop trauma’s”, aldus Roxeanne. „Ik denk dat voor mij de grootste klap is gekomen op het moment dat mijn vader overleed en mijn moeder besloot om een boek te gaan schrijven. Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad.”

En dat heeft wonden veroorzaakt, deelt de Hazes-dochter. „Ik heb toen elke avond een foto van mijn vader en mijn moeder bij me gehad, en daar elke avond huilend tegen gesproken van: ‘kom alsjeblieft terug. Ik heb daar gewoon een hele harde knauw van gehad’.”

