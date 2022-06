Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderd dagen oorlog in Oekraïne: ‘De oorlog eist onacceptabele tol van burgers’

De oorlog in Oekraïne kent geen winnaars, stelt de VN-crisiscoördinator voor Oekraïne vandaag op de honderdste dag van de Russische invasie. Het geweld eist volgens hem een „onacceptabele tol” van burgers en laat vooral zien „wat verloren is gegaan: levens, huizen, banen en vooruitzichten.”

„We zijn getuige geweest van verwoestingen in steden en dorpen. Scholen, ziekenhuizen en opvangcentra zijn niet gespaard gebleven”, schrijft crisiscoördinator Amin Awad in een verklaring. Hij wijst erop dat in korte tijd bijna 14 miljoen Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen, gedwongen werden hun thuis te verlaten.

Bijna 2.000 scholen beschadigd en vernietigd

Sinds de start van de oorlog op 24 februari, nu 100 dagen geleden, werden minstens 1.888 scholen beschadigd en vernietigd door beschietingen en bombardementen. Dat zijn twee keer zoveel scholen dan in de eerste zeven jaar van het conflict, die in 2014 begon. Dit blijkt uit gegevens van het Oekraïense ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De oorlog verstoort bovendien het onderwijs van alle 7,5 miljoen kinderen die begin dit jaar in Oekraïne woonden.

„Het aantal aanvallen op scholen is schokkend. Het leven en de toekomst van kinderen wordt hierdoor in groot gevaar gebracht”, zegt Onno van Manen, die drie weken als directeur voor Save the Children Oekraïne in het land was. „In tijden van crises en oorlog wordt onderwijs vaak als eerste gestaakt. Vaak start het ook weer als laatste op. Een aanval op school kan niet alleen verwoestende verwondingen toebrengen aan kinderen, fysiek en emotioneel, maar ontneemt ook scholieren en studenten de kans om onderwijs te krijgen. Soms is een school de enige plek waar kinderen kunnen leren in een gemeenschap en als die dan vernietigd wordt, heeft dat grote gevolgen voor alle kinderen uit die gemeenschap. Dit terwijl recht op onderwijs een kinderrecht is.”

Oorlog in Oekraïne woedt honderd dagen

Ongeveer 15,7 miljoen inwoners hebben volgens Awad humanitaire hulp nodig en dat aantal zal volgens hem alleen maar oplopen. Honderdduizenden huishoudens in Oekraïne zitten zonder water en elektriciteit en kampen daarnaast met voedseltekorten. De VN-topmedewerker waarschuwt voor de gevolgen van de oorlog, vooral in Oost-Oekraïne, later dit jaar. „Met de winter in aantocht kunnen miljoenen burgerlevens in gevaar komen.”

Awad schrijft dat de Verenigde Naties samen met humanitaire partners hun best blijven doen om getroffenen van de oorlog te steunen. In de eerste honderd dagen van de oorlog hebben ze hulp geleverd aan ongeveer 8 miljoen mensen in heel Oekraïne, onder wie inwoners van omsingelde steden in het oosten van het land.

