Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mariëlle Tweebeeke vond reactie Zelenski opmerkelijk: ‘Zó niet verwacht’

Nieuwsuur-journaliste Mariëlle Tweebeeke kijkt met gemengde gevoelens terug op haar interview met de Oekraïnse president Volodimir Zelenski in Kiev. Vooral de reactie van de president nadat hij werd gevraagd naar de corruptie in zijn land, vond ze apart. „Dat had ik zó niet verwacht.”

Mariëlle Tweebeeke, die wel vaker politici aan de tand voelt, keek bij Op1 terug op haar bezoek aan Zelenski. Ze besprak met hem voor Nieuwsuur de oorlog in het land en de mogelijke toetreding tot de Europese Unie. Het gesprek met hem liep anders dan verwacht toen ze begon over de corruptie in het land. Toch vond ze het „een van de meest bijzondere dingen die ze ooit had gedaan”.

Zelenski raakt geïrriteerd na vraag over corruptie

Volgens het bureau Transparency International’s Corruption Perceptions Index, dat corruptie in landen meet, is Oekraïne – op Rusland na – het meest corrupte land van Europa. Toen Mariëlle Tweebeeke dat aansneed, raakte Zelenski duidelijk geïrriteerd. Tot verbijstering van de interviewer, want dat was een hele andere andere reactie dan ze had verwacht.

Tweebeeke dacht dat de Oekraïense president na de vraag zou vertellen dat hij de corruptie wel wíl aanpakken, maar dat hij geen tijd en ruimte heeft vanwege de oorlog. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan probeerde Zelenski het verhaal van Tweebeeke te weerleggen. Van corruptie was volgens hem weinig sprake.

Kijk hieronder het interview van Tweebeeke met Zelenski terug. Het fragment over corruptie begint rond 10:50.

Mariëlle Tweebeeke: ‘Laatste wat ik had verwacht’

„Beweer je dat er nu corruptie bestaat in Oekraïne, Mariëlle?”, zei hij duidelijk gefrustreerd. „Heb je hier gewoond? Heb je hier ooit gewoond?”, reageerde hij. Die reactie vond Tweebeeke „een enorm zwaktebod”. „Om te vragen of ik in Oekraïne heb gewoond en daarmee de corruptie ter discussie te stellen, was het laatste wat ik had verwacht. We weten dat corruptie een enorm probleem is”, zegt ze in haar terugblik bij Op1.

Ze vond het hoogst opmerkelijk dat hij de corruptie in het land ontkent. „Ik vroeg me toen echt af of ik hem wel goed begreep. En of hij de verhalen over corruptie wel kende.”