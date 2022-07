Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veiligheidsraad wil hard optreden tegen ‘extremistische’ boerenacties op snelwegen

Tegen boerenacties zoals die van de afgelopen dagen moet hard en strafrechtelijk worden opgetreden. „Deze mensen beschouw ik niet als actievoerders, maar als extremisten. Ik adviseer iedereen om niet het gesprek proberen te voeren met de extremisten, want dat helpt niet en geeft hen een podium dat ze niet verdienen.” Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad, in een reactie op acties van de afgelopen dagen en de gevolgen daarvan.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Diverse veiligheidsregio’s zijn al sinds dinsdagmorgen bezig om de achtergelaten troep van de actie op te ruimen. Bedrijven die meehelpen met opruimen zijn bedreigd. Gemeenten die omgekeerde vlaggen wilden laten weghalen, moesten daarmee stoppen wegens bedreigingen. „Dit gaat alle grenzen te buiten”, vindt burgemeester Bruls.

Boerenacties op snelwegen

Het is de burgemeesters in het verkeerde keelgat geschoten dat de protesten gepaard gaan met bedreigingen van hulpverleners, medewerkers van opruimbedrijven, politici en bestuurders. „Dit is moedwillige intimidatie, geweldpleging en vernieling. Hier moet hard tegen worden opgetreden”, aldus Bruls. „Deze protesten zijn heftig en leiden tot gevaarlijke situaties.”

👮‍♂️ Ook de Nederlandse Politiebond maakt zich zorgen De Nederlandse Politiebond (NPB) maakt zich zorgen over de boerenprotesten, zegt voorzitter Jan Struijs. „Politiemensen lopen op hun tandvlees”, aldus Struijs, die ziet dat de politie overbelast en onderbezet is. Vanwege de protesten moet de politie opschalen, waardoor ander werkt blijft liggen, zegt de NPB-voorzitter. „Intimidaties en bedreigingen moeten onderzocht worden, bijvoorbeeld die richting Rijkswaterstaat. Die zijn hartstikke ernstig, maar andere ernstige zaken blijven daardoor langer liggen, zoals zware zeden- en geweldsdelicten. Je betaalt er een hoge prijs voor.”

Volgens Bruls staan de ‘extremisten’ niet voor de grote meerderheid van de boeren in het land. Die meerderheid verdient het om mee in gesprek te gaan, zegt hij, en om „in verbinding te zoeken naar oplossingen en perspectief”.