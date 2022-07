Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdrinkingsdrama Veluwemeer: ook lichaam 5-jarig meisje gevonden

Reddingsdiensten hebben vanochtend het vierde slachtoffer gevonden van het kano-ongeluk op het Veluwemeer. Het gaat om de 5-jarige dochter uit het Duitse gezin dat gisteren op het water bij Biddinghuizen in problemen raakte, meldt de politie. Zij was als laatste gezinslid vermist.

Het lichaam van de 32-jarige moeder was gisteren al aangetroffen. Een 7-jarig meisje is levend aangetroffen op een boei en naar een ziekenhuis gebracht. Zij heeft het ongeval als enige overleefd. De politie heeft contact met nabestaanden van de familie.

De politie meldde eerder vanochtend dat gisteravond ook het lichaam van de 42-jarige vader was gevonden. Het Duitse gezin was in Nederland op vakantie. Er werden onder meer reddingsboten, helikopters en speurhonden ingezet om de vermiste gezinsleden te vinden. De politie probeert nu uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

Aangenomen wordt dat het gezin één kano huurde en dat die door onbekende reden water heeft gemaakt, „bijvoorbeeld door een snellere boot die langs kwam varen”, of dat de kano is omgeslagen, zei een woordvoerder van de kustwacht eerder. De gezinsleden droegen geen reddingsvesten.

De hulpdiensten werden donderdag rond 15.00 uur gewaarschuwd dat een kind te water was geraakt op het Veluwemeer. Vervolgens werd het 7-jarige meisje uit het gezin gevonden op de boei. Het lichaam van de moeder werd donderdag rond 15.40 uur gevonden en geborgen bij het eiland de Ral. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De kano is gevonden nabij het eiland De Snip. Beide eilanden liggen midden in het meer. De vader werd rond 22.00 uur dood gevonden.

‘Ik heb er buikpijn van’

De burgemeester van Dronten heeft over het gezinsdrama een reactie gegeven. Jean Paul Gebben: „Ik ben enorm getroffen door het bericht van de tragedie die zich heeft afgespeeld in Biddinghuizen bij het ongeluk op het Veluwemeer. Wat een mooie vakantiedag voor een Duits gezin op het water moest worden, is geëindigd in een enorm verdriet. Mijn gedachten zijn bij hun familieleden en dierbaren.”

