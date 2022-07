Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-liedjesschrijver over ‘brave’ K3 achter de schermen: ‘Pakje Marlboro en fles wijn’

Wij kennen K3 als de zoete blije meidengroep die menig kinderhart op hol laat slaan. Maar een oud-liedjesschrijver van K3 klapte gisteravond bij Humberto uit de school over hun leven achter de schermen. En dat was minder braaf dan je wellicht dacht.

Miguel Wiels is inmiddels pianist bij het bekende programma Even tot Hier, maar schreef daarvoor 23 jaar lang de grote hits van het Belgische drietal. Maar liefst 248 liedjes heeft Wiels op zijn naam staan, waaronder bekende liedjes als Oya Lélé, Kuma hé en Oma’s aan de top.

Pakje Marlboro en fles wijn voor K3

De liedjesschrijver kent de originele K3’tjes Karen, Kristel en Kathleen vanaf het eerste uur. Hij was zelfs nog aanwezig bij de audities. Gisteren schoof hij aan bij Humberto om over zijn werk te praten en uit te leggen waar hij zijn inspiratie vandaan haalde voor de vele K3-hits. Maar daar kwam ook op tafel dat K3 niet altijd zo braaf was als ze leken. „K3, dat waren drie prinsesjes. Die dronken niet en rookten niet”, vertelt hij. „Maar als je kijkt naar die foto, als de deur dichtgaat, dan zie je daar een pakje Marlboro en een goede fles wijn.”

Volgens Wiels was het de bedoeling dat de „kinderliedjes” meegezongen werden in de kroeg. „En dat je er ook volwassenen mee bereikt”, aldus de liedjesschrijver. Wat de soms wat de soms pikantere teksten van de liedjes verklaart.

Liedjesschrijver schreef K3-hits voor de kroeg

Overigens was het K3 allereerst niet opgezet als kinderpopgroep. Het drietal moest succes behalen op het Songfestival, wat niet lukte, en moest op een Vlaamse versie van de Spice Girls lijken. „Die waren best wel spicy en pittig”, vertelt Wiels. En in de nummers van de meidengroep herkent men wellicht invloeden van andere artiesten en bands. Zo legt de liedjesschrijver uit dat hij inspiratie haalde uit liedjes van The Beatles, Abba, Queen en zelfs Nena.

