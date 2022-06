Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anouk steelt de show in Boerderij Van Dorst: ‘Prachtig, zo kwetsbaar’

Hitprogramma Boerderij Van Dorst is terug, met inmiddels alweer de tweede aflevering. Waar we in de vorige aflevering Hans Klok en Eva Crutzen zagen, genoten kijkers deze week optimaal van Gordon en Anouk. En vooral Anouk steelt de show, ze wordt alom geprezen om haar kwetsbaarheid.

De aflevering van gisteravond begint al meteen goed: wanneer Gordon uit de auto stapt, maakt hij de opmerking dat het „net een lijkauto is die op het pad gereden komt”. Van Dorst: „Oh my Gordon!” De televisiemaker vertelt dat wanneer die en diens ex-vriendin gingen blowen, ze altijd Geer & Goor keken. Gordon: „Dat is ook de enige manier, anders kom je er niet doorheen.”



Vanavond in de tweede aflevering van Boerderij van Dorst krijg ik @anouk en @gordonheuckeroth over de vloer. We bouwen een bonenrek, planten de eerste groenten, en Gordon leert mij wat een Duitse helm is. Vanavond 20:17 – @npo_3 / @BNNVARA #boerderijvandorst pic.twitter.com/F7ZQlWvAsj — Raven van Dorst (@ravenvandorst) June 5, 2022

Anouk en Gordon bij Raven van Dorst op de boerderij

Even later komt ook Anouk dan aangereden, Van Dorst kondigt haar aan als „moeder van maar liefst zes kinderen” en doet uit de doeken dat ze tijdens een concert op het Malieveld op 11 juni gaat trouwen met haar grote liefde, Dominique. De zangeres komt goed binnen, ze heeft namelijk een cadeautje voor Van Dorst. Een kookboek om iets lekkers te maken van alle groenten die in de tuin worden verbouwd, al is dat boek niet echt aan Anouk zelf besteed: „Ik houd helemaal niet van groente.”

Iets later gaat het over de onverwachte vriendschap tussen Anouk en Gordon, die ontstond toen Gordon niet lang geleden veel in de media verscheen. „Ik stuurde hem een berichtje, dat als ik iets voor hem kon betekenen, hij me kon bellen. En toen belde ‘ie”, vertelt Anouk. Wel doet ze uit de doeken dat ze iemand niet snel een vriend noemt en dat ze sowieso „niet veel” vrienden heeft. Van Dorst: „Is dat iets waar je actief naar op zoek bent?” „Nee”, komt het antwoord van Anouk. „Ik denk dat ik sowieso een beetje sociaal gehandicapt ben. Ik vind ook weinig mensen leuk.”

Daar springt Gordon op in: „Omdat je ook weinig mensen vertrouwt. Ik heb dat ook heel erg.” Zo, de toon is meteen gezet, al in de eerste vijf minuten van de aflevering van Boerderij Van Dorst. Er wordt volop over kwetsbaarheden gesproken.



Ik had een heel ander beeld van Anouk en Gordon, ik heb nu een positiever beeld #BoerderijVanDorst Ze zijn allebei open over hun (drugs)verleden Gordon met zijn overdekte hondenuitlaatplaats in Dubai, hoe kom je erop?😂 — Noortje van Lith (@LithNoortje) June 5, 2022



Anouk was altijd al een prachtige vrouw. Maar Anouk die zich kwetsbaar opstelt, is echt heerlijk om te zien. Dat doet ze de laatste jaren steeds vaker, en nu weten we dat dat dankzij haar vriend is. Dus dank je wel, Anouk en vriend van Anouk! ☺️ #boerderijvandorst — Susanne (@suusonline) June 5, 2022

Boerderij Van Dorst

Natuurlijk moet er ook gewerkt worden, dus zet Van Dorst de twee aan de slag. Even langs het kippenhok, want morgen verse eitjes. „Oh, dat vind ik leuk”, verheugt Gordon zich al. Ze lopen verder naar de moestuin, want er moeten wat stekjes in de aarde gezet worden. Van Dorst tegen Anouk: „Als jij niet in de aarde wil, doen wij dat wel. Gordon heeft toch bruine vingers.” Na hard gelach gaan de overalls dan toch echt aan en gaan de handen uit de mouwen. Terwijl Anouk zaden in de grond stopt, gaan Van Dorst en Gordon op pad. De televisiemaker wil namelijk een koelkast in de tuin maken, „zodat het bier in de tuin ook koud is”.

Wanneer Van Dorst en Anouk even een momentje alleen hebben, komt Anouks kwetsbaarheid weer naar boven. Van Dorst wil namelijk weten of zij ergens angst voor heeft. „Voor mensen, vooral. Omdat ik heel veel mensen niet zo leuk vind. Beetje eng, niet oprecht”, begint Anouk. „Is dat iets dat je van heel vroeger hebt meegenomen?”, wil Van Dorst weten. Anouk: „Waarschijnlijk, ja. Zo werkt dat vaak.”

De zangeres vertelt dat haar grote liefde Dominique haar daarin heeft geholpen. „Hij heeft een beetje gezorgd dat ik het vertrouwen in de mens, en vooral in de man, terugkreeg. Hij heeft alles in zijn macht gedaan om mij zo veilig mogelijk te laten voelen. Dat ik hier bij jou sta, dat vind ik al een hele stap. Dat ik moet socializen, langer dan tien minuten.” Maar dat ze die keuze heeft gemaakt, daar zijn kijkers maar wat blij mee. Want alhoewel ook Gordon voldoende kwetsbaarheid laat zien, steelt Anouk volgens kijkers de show.



Mooi en openhartig programma van Ryanne van Dorst, waarin ze de vragen zo stelt dat Anouk en Gordon zich kwetsbaar durven op te stellen. En ook tijd voor ontspannen momenten met afwisselend mooie beelden uit de natuur #boerderijvandorst — erikrijpstra (@erikrijpstra) June 5, 2022



Nooit fan geweest van Anouk, maar wat een tof en eerlijk mens! Gordon vond ik altijd al fantastisch. #boerderijvandorst — Linda Kolk (@LindaKolk1) June 5, 2022



Ik vind Anouk dus gewoon echt een coole chick die denk ik heel lief en zorgzaam is voor hen die in haar hart zitten #boerderijvandorst — G͞͞o͞͞d͞͞d͞͞e͞͞l͞͞i͞͞j͞͞k͞͞d͞͞i͞͞n͞͞g͞͞ (@goddelijkding) June 5, 2022

Wil je Boerderij Van Dorst terugkijken? Dat kan hier.