Checklist voor de studentenkamer: wat heb je nodig?

Je gaat op kamers, yes! Eindelijk de grote wijde wereld in, voor jezelf zorgen en je eigen studentenkamer inrichten. Geen regels, het kan precies zoals jij het wilt, heerlijk. We kunnen ons wel voorstellen dat je niet alle spullen al in huis hebt. Daarom geven we een fijne checklist voor de studentenkamer: wat heb je nodig?

Als je op kamers gaat heb je vaak maar een relatief kleine ruimte om te vullen. Toch zijn die paar vierkante meters vaak genoeg als je het slim indeelt. Maar welke spullen heb je dan allemaal nodig? Wij helpen je uit de brand!

Studentenkamer: wat heb je nodig?

We gaan er in dit geval even vanuit dat je een kamer van ten minste 10 m2 hebt. Sommige spullen zijn natuurlijk optioneel en kunnen worden weggelaten mocht je een kleinere kamer hebben. Goed, wat heb je allemaal nodig?

1. Een bed met opbergruimte

Wow, open deur! Maar ja, het bed is natuurlijk ook essentieel in elke kamer. Ga je voor een dubbel bed of een enkel bed? De meeste studenten die op kamers gaan kiezen toch voor een dubbel bed. En toegegeven, dat is ook wel een stuk chiller.

Het maakt in principe natuurlijk niet uit wat voor soort bed je kiest, kies vooral wat jij leuk vindt. Op het meer praktische vlak zouden we een bed met opbergruimte aanraden. Een studentenkamer is nooit supergroot, dus een beetje extra opbergruimte komt altijd van pas.

Heb je een kleine studentenkamer? Kies dan voor een hoogslaper. Dan heb je én een lekker groot bed én ruimte voor andere spullen zoals een bureau! Slaap je niet lekker? Check dan deze slechte gewoontes voor het slapengaan, misschien ligt het daaraan.

2. Bureau

Als we het dan toch over bureau’s hebben: die heb je natuurlijk ook nodig. Echt een groot bureau zal je niet nodig hebben, dus kies iets wat praktisch is. Kijk hoeveel ruimte er is en hoeveel ruimte je nodig hebt om comfortabel te kunnen studeren. Je kan natuurlijk ook een iets grotere tafel kopen en die als bureau en als eettafel gebruiken. Dan kunnen er ook nog een paar mensen met je mee-eten als je geen woonkamer in huis hebt.

3. Stoelen

Als je een bureau hebt, heb je ook een bureaustoel nodig. Heb je nou gekozen voor een eettafel in plaats van een bureau? Dan heb je eetkamerstoelen nodig! Je zal geen zes stoelen nodig hebben, maar in ieder geval twee of drie.

4. Kledingkast of rek

In je studentenkamer kan een kledingkast niet ontbreken. Helaas kan een kledingkast soms onnodig veel ruimte in beslag nemen. Je kan een normale kledingkast neerzetten als je daar de ruimte voor hebt. Als je daar geen ruimte voor hebt, kan je er ook voor kiezen om een ladekast neer te zetten. In de lades kunnen alsnog veel kleding worden opgevouwen. Voor bepaalde kleding dat eigenlijk moet hangen kan je een kledingrek kopen. Die zijn niet duur en zien er nog leuk uit ook! Of kies ervoor om zelf je kledingrek te DIY’en!

Checklist voor je studentenkamer

5. Accessoires

Nu je alle essentiële onderdelen hebt, wordt het tijd om je kamer te versieren. Denk aan kaarsjes, lampjes, maar ook een nachtkastje met wat leuke boeken en een leeslampje. Of misschien wil je wel graag een kleed op je vloer. Lekker zacht aan je voeten!

En wat dacht je van een paar mooie ingelijste posters? Daar kan je kamer enorm van opleuken.

6. Planten

Wij snappen ook wel dat je als student weinig tot geen tijd hebt om een plant te onderhouden, maar gelukkig zijn daar veel opties voor. Zo bestaan er planten die weinig aandacht nodig hebben (zoals vetplanten) en bijvoorbeeld eens per week een beetje water. Weinig licht in je kamer? Deze planten overleven ook goed in het donker.

Ben je nou echt heel slecht met planten, dan kan je altijd een kunstplant kopen. Het ziet er zo gezellig uit en een beetje groen in een kamer kan nooit kwaad.

7. Praktische spullen

Tja, dit zijn wel de minder leuke items, maar niet geheel onbelangrijk. Denk aan een stofzuiger, wasmand en misschien je eigen waterkoker. Dat zijn van die dingen die af en toe heel handig van pas komen. Het ligt er ook aan in wat voor huis je terecht komt, want meestal is er wel een stofzuiger.

Tips voor als je een studentenbudget hebt

Als je niet veel geld hebt om uit te geven aan spullen kan je een aantal dingen doen. Je kan kijken bij de goedkopere winkels die meubels verkopen zoals Lidl, Aldi, Action, Karwei en natuurlijk de Ikea.

Je kan ook je meubels tweedehands verkrijgen. Denk aan tweedehandswinkels, kringloop of misschien heeft iemand in je familie nog een tafel of stoel over? Zie je, het hoeft allemaal niet duur.