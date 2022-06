Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zanger Chef’Special als herboren door dochter: ‘Geen tijd meer voor nonsense’

Nadat zanger Joshua Nolet op het vorige Chef’Special-album volop de ruimte gaf aan zijn angsten en de duisternis, voelt hij zich nu beter dan ooit. Enerzijds omdat zijn band weer op tournee kan, maar ook dankzij zijn dochter Coco. „Een goede crisis is altijd een goede opportunity om jezelf opnieuw uit te vinden”, stelt hij.

Chef’Special had grootste plannen voor het jaar 2020. Het derde album Unfold kwam in maart van dat jaar uit en daarna moest een hele riedel aan optredens volgen, met in december shows in achtereenvolgens AFAS Live, Ahoy en het Klokgebouw. Daar ging een dikke streep doorheen. We weten allemaal waarom. „Beste albumrelease ever”, verzucht frontman Joshua Nolet. „Not.” Hij zit lekker in het zonnetje op het dakterras van de studio van Chef’Special in Haarlem wanneer we hem spreken. Met de zon in het gezicht probeert hij de afgelopen twee jaar toch enigszins te relativeren. „Als er iets fijn was aan corona, als we één ding moeten noemen, dan was het dat er geen deadline was. Geen stress over ‘er moet nu iets nieuws komen’. Dat was wel goed voor ons.” Toch scoorde de band temidden van de pandemie zijn grootste hit tot op heden met Afraid Of The Dark. Na een radiostilte van een klein jaar is het kwintet terug met een nieuwe single, genaamd Superman.

Zingende rapper

Anders dan we gewend zijn van Chef’Special is Superman een breekbare pianoballad. „Het was een tijd waarin het moeilijk voor te stellen was dat we een soort Amigo-achtige track zouden maken”, legt Nolet uit. „We waren er gewoon nog niet. We komen echt wel weer met dat soort festivalbangers. Je moet gaan naar waar het gevoel en de noodzaak zitten.” Hij erkent dat hij Superman een moeilijk nummer vindt om te zingen. „Ik heb mezelf nooit als een echte zanger gezien, maar als een rapper die is gaan zingen. Dit is echt zo’n heel fragiel zangliedje.” Het is tevens de meest nostalgische song van Chef’Special. „Het is een slideshow van waar wij op dat moment waren met z’n allen. Als de toekomst zo onzeker is en je weet niet hoe die eruit gaat zien, ga je automatisch terugkijken op het verleden en gebruik je die tijd om daarover na te denken en te mijmeren.”



Dochter Coco

Dat mijmeren heeft in het geval van de Cheffies een fraai liedje opgeleverd. „Superman gaat over de periode in je leven waarin je je vleugels kan spreiden en alles mogelijk is. Dat was tijdens corona totaal niet het geval. Het was iedere dag kijken of er iets zou mogen. Er was een hunkering naar dat gevoel. Ik wil dat aan mijn dochter meegeven, dat je dat altijd kunt voelen. Het is heel simpel, maar dat gevoel van vrijheid en dat je niemand nodig hebt om jezelf vrij te voelen.” Nolet en zijn vriendin Caroline verwelkomden in maart hun eerste kindje, dochter Coco. „Zij is echt een fucking droom, niet normaal. Zij is gewoon helemaal happy en dan zijn wij ook happy. Ze is de hele tijd aan het lachen en babydingen aan het doen. Ze slaapt ook best wel goed, dat is chill. Ikzelf niet, maar dat komt niet een zozeer door haar.”

Joshua Nolet voelt zich herboren

Zeker na eerdere, donkere periodes in zijn leven kijkt Joshua Nolet nu met een lach naar het leven. „Het lijkt wel alsof elke dag brand new is. Slimme ouders kregen hun baby tijdens corona, maar Guido (Joseph, bandlid) en ik dachten: ‘We krijgen een baby en dan begint een paar dagen later onze tour. Het is een crazy rollercoaster. Ik voel mezelf ook herboren. Shows doen voelde nooit zo nieuw en fresh en dat maakt je nederig. Ik geniet onwijs van de shows en ik geniet onwijs van mijn baby. Het zijn een hoop ballen die je in de lucht moet houden en af en toe laat je er eentje vallen, maar dat hoort erbij.”

Stukje bewijsdrang is verdwenen

„Ik merk dat ik me minder druk kan maken over mezelf”, vertelt de muzikant ontspannen. „Ik kan me herinneren dat toen ik mijn vader verloor ik me niet te druk kon maken over kleine dingen of kom blijven steken bij dingen die niet zo interessant zijn. Nu Coco er is, heb ik dat ook. Ik heb niet zoveel tijd om me druk te maken over nonsense egodingen. Dat vind ik fijn en maakt het leven een stuk makkelijker. Mijn allerbelangrijkste taak is liefde geven aan mijn baby en voor haar zorgen en daarnaast liedjes maken die zij over achttien jaar ook nog tof vindt. Dat stukje bewijsdrang naar buiten toe is wel verdwenen.” Hij pauzeert en glimlacht. „Zegt de guy die net op de cover van Men’s Health staat. Het is iets heel kinderachtigs, iets jongensachtigs dat ik nog wilde afvinken.”

Egocentrische lul

Is Superman ook de opmars naar het volgende Chef’Special-abum? „Er zijn best wel wat dingen geschreven, maar we hebben geen zin om overhaast dingen te doen. We gaan veel schrijven en genieten van het festivalseizoen. Guido en ik zijn allebei papa geworden, dus we willen genoeg tijd hebben om bij onze families te zijn. Zo’n albumproces is altijd heel intensief en zwaar. Daar moet je induiken. Dan moet je een egocentrische lul zijn en jezelf daar helemaal in verliezen en ervoor gaan. Daar heb ik nu even geen zin in, maar we gaan na dit seizoen kijken wat we hebben en ongetwijfeld meer schrijven en een plaat uitbrengen. We zouden nu een album eruit kunnen gooien, maar is dat het album dat we nu willen release? Of denken we in september: ‘Nee, dit voelt alweer gedateerd.’ Vaak komt het daarop neer, dat je vaak toch weer veel nieuwe liedjes wil maken. Misschien eind dit jaar, misschien begin volgend jaar.”

Chef’Special op Pinkpop: ‘Magisch en spannend’

Er staat Chef’Special deze zomer een mooi rijtje met festivals te wachten, al springt eentje er voor Nolet duidelijk bovenuit. „Pinkpop heb ik onwijs veel zin in. Al onze ervaringen op Pinkpop waren magisch en spannend. Ik mis die spanning. Er zijn een paar festivals waarbij we dat echt nog voelen en daarvan is Pinkpop er eentje. Lowlands ook. Dat je achter de coulissen staat en je eventjes een klein jongetje voelt en dan het podium oploopt en je dan een rockster voelt. Die transformatie blijf ik altijd lekker vinden. Pinkpop heeft een soort van grootsheid en als je het hebt over dromen, dan was dat zo’n plek waarvan je droomde dat je daar mocht staan. Dus dat zal altijd een bijzondere plek blijven. Pinkpop zal je nooit op de automatische piloot doen. Je moet niet één show op de automatische piloot doen, maar Pinkpop is altijd spannend en je wil gewoon een van de acts zijn waar iedereen het over heeft als mensen thuiskomen.”



Ego’s aan de kant

Zaterdag start Chef’Special een zomer vol optredens in een bomvolle AFAS Live. „Ik ben trots dat we nog steeds met precies dezelfde boys dit aan het doen zijn. Dat is echt niet altijd makkelijk geweest. Iedereen moet altijd de ruimte blijven voelen om iets van zichzelf kwijt te kunnen in de band. Ik moest heel even een gek sideprojectje doen om ruimte te geven aan de manische kant van mij. Dat had ik even nodig. Nu ik weer terug bij Chef’Special ben, denk ik: ‘Om my God, wat is dit een vette band!’ Het is als je geloftes vernieuwen. ‘Dit willen we toch met zijn allen?’ Dan is er ook geen twijfel. We zijn door de jaren heen beter geworden om onze ego’s naast ons neer te leggen en om ruimte te geven aan iedereen die iets wil bijdragen aan het proces. Ik denk dat dat uiteindelijk onze kracht is en daarom we nu met Superman kunnen komen. De opvolger wordt misschien wel weer een onwijze hiphopfestivaltrack.”