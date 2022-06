Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Landelijke club moet bestrijding nieuwe pandemie beter regelen: ‘We moeten goed voorbereid zijn’

Ondanks dat we nu niet meer zoveel te maken hebben met corona, is het volgens zorgminister Ernst Kuipers wel nodig dat er gekeken wordt naar de bestrijding van pandemieën in de toekomst. Een landelijke organisatie moet hier uitkomst in bieden. Vandaag komt de zorgminister met zijn plan voor zo’n Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI), zoals het gaat heten.

De oprichting van het instituut is in eerdere rapporten geadviseerd, en moet ervoor zorgen dat Nederland beter is voorbereid op een nieuwe pandemie. Ook zou dat ervoor moeten zorgen dat de bestrijding van een nieuwe uitbraak centraler wordt geregeld. De ervaringen met COVID-19 maakte duidelijk dat de huidige infrastructuur niet voldoet aan wat er nodig is voor de bestrijding van een grootschalige, langdurige en op sommige punten zeer onvoorspelbare pandemie.

‘We hebben verdere verbeteringen door te voeren’

Uit onderzoeken van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gebleken dat „we in de voorbereiding op een pandemie gewoon toch nog verdere verbeteringen hebben door te voeren”, aldus Kuipers. Het gaat om zaken die beter geregeld moeten worden in de ‘koude fase’, waar het om de voorbereiding gaat, zoals het op orde hebben van voorraden, én de ‘warme fase’ wanneer een ziekte rondgaat.



We moeten goed voorbereid zijn op een mogelijke nieuwe pandemie. Om snel te kunnen opschalen in het geval van een pandemie, richt ik de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding op. Een mooie samenwerking tussen @GGDGHORNL, @rivm en @minvws.

👉https://t.co/pAVtalarqT pic.twitter.com/2ru13mt2Xw — Ernst Kuipers (@ministerVWS) June 3, 2022

Bestrijding pandemie

„In een pandemie, en zeker als dat erg lang duurt, heb je ook landelijke aansturing nodig”, aldus Kuipers. Doordat Nederland 25 ggd’en kent, is er vaak veel verschillend beleid in plaats van dat er één duidelijke lijn is. De Landelijke Functionaliteit Infectieziekten moet ervoor zorgen dat het RIVM, waar de LFI onder komt te vallen, kan aansturen en beslissingen kan nemen voor alle ggd’en. Ook wordt de LFI „de connectie tussen de minister van VWS en de 25 ggd’en”.

„Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT. Vanaf medio volgende jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie”, schrijft de Rijksoverheid over de LFI.

Er ligt nu een volledig plan, maar uitvoering ervan zal wel een paar maanden duren, aldus Kuipers.