Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Woke’ opmerkingen niet gewaardeerd in vermissingszaak Gino: ‘Kan echt niet’

Een activistische opmerking maken is prima. Maar niet als het gaat om een vermissingszaak zoals die van de 9-jarige Gino. Die meningen delen velen twitteraars, nadat een GroenLinks-fractielid uit Groningen zich ergerde aan het signalement van de politie.

Volgens Rianne ten Veen zou dat signalement wel anders opgeschreven kunnen worden. „Wel jammer dat nog steeds ‘blank’ in plaats van ‘wit’ gebruikt wordt”, tweet de GroenLinkser. „Wit is neutraler: blank doet denken aan een koloniale tijd.” Om haar statement te versterken, refereert Ten Veen aan de documentaire De Blauwe Familie. Daarin komen klokkenluiders uit de politieorganisatie aan het woord over racisme en discriminatie.

Vermissing Gino

Geen lekker moment om deze statement te maken, vinden vele twitteraars. „Dit is nou het schoolvoorbeeld van racisme. Geobsedeerd zijn met de kleur van een vermist kind”, vindt een kritische man. „Wat een walgelijk moment om je woke punt te maken zeg”, reageert een ander. „Kan echt niet.”

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade. Daar logeerde hij bij zijn 32-jarige zus, omdat zijn moeder ziek was. Volgens een andere zus, van 21, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus een jongetje van 9 jaar wordt vermist. Familie overstuur en in tranen. Er is zelfs een Amber Alert. De politie heeft het over ‘acuut gevaar’ en dan heb je het gore lef dit te tweeten. #Gino #AmberAlert #vandaaginside #woke #Beau #Op1 pic.twitter.com/IUjCnwUXoG — Niels Ahob2 (@NielsAhob2) June 2, 2022

Gisteren werd een Amber Alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf. Op de vraag of de politie rekening houdt met een scenario waarin de vader, die uit beeld zou zijn, de jongen heeft meegenomen, antwoordt de woordvoerder dat allerlei scenario’s worden bekeken. Op de inhoud van die scenario’s wil ze echter niet ingaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik lees van alles over die kleine #Gino, maar niet dat ie veilig en thuis is😥 En dat is nou precies, wat ik wil lezen, zien, horen…

Dat ie het koud heeft gehad en honger heeft. Dat ie met een boterham en een beker chocomel op de bank zit, bij de mensen die van 'm houden. — Marcel🤍❤🤍 (@Legendaddy68) June 3, 2022

De politie meldde gisteren onder meer op zoek te zijn naar een man als getuige, die ten tijde van de verdwijning van Gino op het veldje aan het voetballen was. Op dat moment waren er ook drie kinderen aan het voetballen. De politie heeft hen al gesproken. Ook deed de politie gisteren een dringend beroep op deze man om zich te melden. Vanochtend kon de politiewoordvoerder hier verder niets nieuws over vertellen.

Step gevonden

Gisteravond werd bij een zwembad in Landgraaf, dat enkele kilometers van Kerkrade ligt, een step gevonden die veel lijkt op de step die Gino bij zich gehad zou hebben. De politiewoordvoerder kon vrijdagochtend nog niet zeggen of het inderdaad om die van Gino gaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij sporthal Rolduc kunnen vrijwilligers zich melden om mee te zoeken naar de 9-jarige Gino. De politie heeft coördinatie platform vermissing ingeschakeld. Die sturen je naar een bepaald gebied met hesje en stok. #gino pic.twitter.com/kmpk68JHJt — frankmoonen (@frankmoonen) June 3, 2022

Er zijn verschillende vrijwilligers die zoektochten naar de jongen organiseren. De politiewoordvoerder zegt dat in het kader van het sporenonderzoek nog wordt bekeken waar het handig is om te zoeken.