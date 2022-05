Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbaasd: ‘Waarom mag familie Meiland in Chateau Bijstand drie minuten gratis winkelen?’

Je zit in de bijstand en dan mag de familie Meiland in Chateau Bijstand ‘even’ drie minuten winkelen in de supermarkt. En nog wel met drie personen en drie karren ook. Tv-kijkers zagen het gisteravond vol verbazing aan. Maar het ‘grijp- en gris’-resultaat van Erica Renkema was misschien nog wel verbluffender.

Chateau Bijstand nadert z’n einde. Martien, Erica en Maxime Meiland vinden dat een reden voor een afscheidsfeestje voor alle buren. Maar hoe kom je aan eten en drinken voor zo’n party als je bijna niets te besteden hebt? Sponsoring natuurlijk. Dat was gisteravond de inzet in Chateau Bijstand, met bijna een miljoen kijkers het best bekeken programma na de verschillende Journaals.

Martien Meiland niet in vorm in Chateau Bijstand

Maar eerst: er gebeurde meer. Vader Martien was namelijk niet zo in vorm qua inschattingsvermogen. Bij een bezoekje van een dame in de bijstand, zei hij tegen degene die mee was: „Zijn jullie een stel?” Het antwoord: „Nee, ik ben haar zoon.” En bij vrijwilligerswerk – koffie serveren in een verzorgingshuis – vroeg Martien aan een vrouw op leeftijd: „Is uw man er ook?” Het antwoord: „Nee, die is dood.” Overigens kon Meiland aan dat laatste niet zoveel doen. De dame die hem begeleidde wist hem te vertellen dat zij een echtpaar zouden bezoeken. Helaas bleek de man van het stel pas overleden.

Meilandjes krijgen van alles mee

Terug naar het afscheidsfeestje voor de buren in de tijdelijke standplaats van Chateau Meiland, Uithoorn. Hapjes en drankjes moesten er worden geregeld, maar geld is er niet. Op naar de plaatselijke middenstand dus, zo was de gedachte. De ondernemers doen in Chateau Bijstand continu zonder blikken of blozen mee en schenken, vaak met een geringe tegenprestatie van de Meilandjes, van alles. Gisteravond ook weer. De snackbar bijvoorbeeld. Hapjes voor honderd man? Prima, regelen we. En toen moest de supermarkt nog in beeld verschijnen.



De bijstand. Je zou er bijna in willen zitten als je #chateaubijstand kijkt. Gratis boodschappen, gratis borrels, gratis van alles. Wat een waardeloos programma. — RNLD (@rnld1988) May 9, 2022

Veel kijkers vinden het maar niks dat het de familie Meiland in Chateau Bijstand schijnbaar zo gemakkelijk af gaat. Zo is het werkelijke bijstandsbestaan niet, zo is een veel geuite mening op sociale media. Bijzonder: kritiek is er vanaf het begin, maar het programma blijft bijzonder goed bekeken. Misschien nemen veel mensen ‘het’ iets te letterlijk. Wat SBS6 en gezin Meiland werkelijk willen, is aandacht voor mensen in de bijstand. En voor Stichting Babyspullen uit het Noord-Hollandse Heerhugowaard, dat zich inzet tegen armoede van gezinnen met jonge kinderen, in het bijzonder.



Drie minuten gratis winkelen in Chateau Bijstand

Na een aantal snacks gratis geproefd te hebben, begaf de familie Meiland zich naar de plaatselijke super. Of er ook iets met sponsoring voor de feestgangers van Uithoorn kon worden geregeld. „Wij zijn niet vies van goede doelen”, zei de aangesproken supermarktman. „Maar hierover moet ik wel even in overleg.” Dat overleg duurde tien seconden. En hij kwam niet aan met tien flessen wijn. Ook niet met wat brokken kaas. Nee, Martien, Maxime en Erica mochten drie (drie!) minuten gratis winkelen. Met drie personen. Je leest nog weleens een actie waarbij je een minuut gratis winkelen kunt winnen, maar dit…

Logisch dat de familie Meiland de gulle gift met beide handen aangreep natuurlijk. In letterlijke zin met vier handen, want Martien en Maxime gingen als razende Roelanden tekeer. En wat had Erica in drie minuten te pakken? Wat leverworsten en metworsten (in totaal een stuk of vijf) en een komkommer. Dat was het. Je zou haast denken dat dit vooraf was bedacht om een leuke scene na afloop te kunnen draaien, maar dat zeggen we natuurlijk niet.

Verbaasde reacties, ook van Martien en Maxime

Martien en Maxime snapten er niets van. „Wat heb jij weinig!”, riep Martien Meiland door de winkel. „Waarom heb jij zo weinig in je kar?”, vroeg ook de dochter des huizes. „Jullie hebben de rest”, reageerde Erica met haar troosteloos lege wagentje. „Het mag wel gratis zijn, maar je pakt alleen wat je nodig hebt.” Martien nog een keer en hoofdschuddend: „Zij is altijd van het minimum.”

Hoe dan ook, de Meilandjes hebben het nodige voor het Chateau Bijstand-afscheid binnen. Volgende week maandag zien we de familie met de hele buurt naar een het feest gaan. Met de bus. Vast gesponsord.

Kijkers zagen het allemaal met verbazing aan. Een kort overzicht.



Als het een "normaal" gezin is, die financieel aan de grond zit..kan dit natuurlijk niet…maar omdat de Meilandjes bekend zijn…en omdat het op tv komt..kan dit wel… #chateaubijstand pic.twitter.com/exPfMIHft6 — 🟥🟨🟩⤇ 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗲𝗹𝗮𝗲𝗿 ⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) May 9, 2022



Nou Erica ,ik vind je wel een beetje dom met je 3 worsten, je had toch ook nog vanalles kunnen uitdelen aan de bijstandsmoeders,gooi je kar vol luiers van mij part .. #chateaubijstand — Annekentje (@AnnekeKrak) May 9, 2022



Dus de #meilandjes mogen 3 minuten gratis winkelen. En jan met de pet krijgt niks mee als hij 5 cent te kort komt. Schande, feest, goed doel of niet !#chateaubijstand #dirk #martienmeiland — john Maasdrecht (@tuppetei) May 9, 2022



Als ik 3 minuten gratis mag winkelen… ook al was ik multimiljonair… dan ging mijn kar helemaal vol met kop erop 🤣#chateaubijstand — Angel (@MissDelight111) May 9, 2022



Martien krijgt 3 minuten om gratis te winkelen tbv het afscheidsfeest……wat pakt hij? KAUWGOM!! 🤣🤣🤣🤣#chateaubijstand — BjornO1974 (@bjornoettwente) May 9, 2022



