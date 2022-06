Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel onvrede over Ticketmaster: ‘Opeens achteraan in de rij voor Bruce Springsteen’

Er is een hoop gedoe rond Ticketmaster en drie concerten van Bruce Springsteen. Mensen zijn er namelijk als de kippen bij om kaartjes voor The Boss te scoren, maar bij Ticketmaster verloopt de verkoop allesbehalve soepel. Sommige fans waren al aan het betalen toen ze ineens achterin de wachtrij geplaatst werden, met tienduizenden mensen voor zich. Op sociale media uiten mensen hun onvrede.

Een jaar geleden was er nog gedoe om concerten van Bruce Springsteen, je zou namelijk niet naar binnen mogen als je gevaccineerd was met AstraZeneca. Later mochten ook mensen met zo'n vaccin toch de concerten bijwonen.



@Ticketmaster_NL "Je kunt nu jouw tickets betalen." "Oeps. Er ging iets mis." Wordt ik er uitgegooid, om vervolgens weer in de wachtrij te komen op plaats 90.746. 90 746! Geen kaarten voor Bruce Springsteen dus. Bedankt, Ticketmaster!#brucespringsteen#Ticketmaster — Jeroen_RB (@Jeroen_RB) June 1, 2022

Ticketmaster heeft de verkoop vanochtend zelfs stop moeten zetten, per direct. Dat komt volgens het bedrijf door „aanhoudende technische problemen”. Daardoor verliep de verkoop niet naar behoren. De verkoop wordt morgen om 11.00 uur hervat, aldus Ticketmaster.

Volgens concertorganisator MOJO is het eerste optreden bijna uitverkocht. Het is onduidelijk hoeveel kaarten er nog beschikbaar zijn voor het tweede optreden in Amsterdam. Ook is onduidelijk of er nog kaarten zijn voor het derde optreden, 11 juni in Landgraaf. Ticketmaster was niet bereikbaar voor een toelichting of commentaar.

Moeilijkheden bij Ticketmaster rond concerten Bruce Springsteen

Op sociale media valt te lezen dat iemand die nét aan het betalen was, een melding kreeg dat er iets mis ging. „Word ik er uitgegooid, om vervolgens weer in de wachtrij te komen op plaats 90.746. 90.746! Geen kaarten voor Bruce Springsteen dus. Bedankt, Ticketmaster!” Teleurstelling alom, en dit toont precies aan hoe populair Springsteen is in ons land. Het gaat om in totaal drie optredens, voor volgend jaar. Eén stond al gepland voor 25 mei, in de Johan Cruijff ArenA. Vandaag bleek dat er nog een show aan toegevoegd wordt, op 27 mei. Daarnaast geven Bruce Springsteen en The E Street Band op 11 juni een concert in Landgraaf.

De rockband en zanger geven in februari verschillende optredens in de Verenigde Staten en beginnen hun Europese tour op 28 april in het Spaanse Barcelona. Springsteen doet verder onder meer Duitsland, Noorwegen en Ierland aan en sluit de tour op 25 juli 2023 af in Monza in Italië.

Op sociale media dus veel klachten, maar ook fans die een gat in de lucht springen van blijheid. Zij hebben nét aan een ticket kunnen bemachtigen. Toch trekken sommigen een vergelijking met het verleden. Waar je nu lekker op de bank op je telefoon of laptop kunt aansluiten in de wachtrij, moest je vroeger bijna ergens buiten overnachten om een kaartje te scoren.



Kijk: zo ging dat vroeger. Midden in de nacht voor het postkantoor zitten. De 1e nam stift mee, allemaal volgordenummer op de hand. En dan rekenen. 150 postkantoren, gem. 6 kaarten pp. Ik ben nr 23… Moet lukken… Foto: https://t.co/1nqcUM3BUo @Ticketmaster_NL #brucespringsteen pic.twitter.com/C4Mzkbg6GD — Rinze Anne (@rinzeanne) June 1, 2022

Een verdere greep uit de reacties:



55.000 mensen in de wachtrij om 10.00 uur en een half uur later staan de eerste kaarten alweer voor meer dan het dubbele op Marktplaats. Wanneer wordt er eens écht opgetreden @Ticketmaster_NL @mojoconcerts? #brucespringsteen #ticketmaster #mojo — Evelyne (@DenEvelyne) June 1, 2022



so frustrating that you are on hold for tickets while at the same time they are offered for a multiple of the price by third parties #brucespringsteen #Ticketmaster — Ruud (@70RA) June 1, 2022



