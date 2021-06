Toch wel welkom bij Bruce Springsteen als je ingeënt bent met AstraZeneca

Het zal een opluchting zijn voor Bruce Springsteen-fans die zijn ingeënt met het middel van AstraZeneca. Zij zijn namelijk tóch welkom bij de aanstaande concertreeks van de artiest. Iedereen die ingeënt is met een door de FDA of WHO goedgekeurd vaccin, is welkom. Daar valt ook AstraZeneca onder.

Zaterdag 26 juni bestijgt de rocklegende voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie weer het podium. Dat doet hij in New York, in het St. James Theatre. Dat theater wilde aanvankelijk alleen mensen toelaten die volledig zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, Janssen of Moderna.



Another reason that it’s worth getting a Covid vaccine? Springsteen on Broadway! Can’t think of a better way for my “Jersey Boy” to celebrate his birthday this summer. #WorthAShot #WeCanDoThis pic.twitter.com/P3RAbbhOV8 — Shirley Bloomfield (@sbloomfield15) June 13, 2021

Nu mogen dus ook AstraZeneca-ontvangers naar de shows van Springsteen. Maar de regel dat ze volledig gevaccineerd moeten zijn, blijft staan. Ook moet de tweede prik ook minstens twee weken geleden gezet zijn. Een vaccinatie met Johnson & Johnson (Janssen), waarvoor maar één prik nodig is, moet ook minimaal veertien dagen geleden zijn ontvangen om binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen zouden er geen mondkapjes verplicht zijn en hoeft er ook geen rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstand.

The Boss treedt van 26 juni tot en met 4 september op in het theater in New York. In 2017 en 2018 stond hij ook al met een show op Broadway. Toen was het Walter Kerr Theatre het decor van zijn intieme shows.



Absolutely gutted to read in @guardiannews that my #AstraZeneca jab is not approved by FDA so I’m not allowed to watch @springsteen on Broadway 😔 pic.twitter.com/FACSUW0JG7 — Adam Coulter (@AdamJMCoulter) June 20, 2021

Klap voor Canadese fans

Vooral voor Canadese fans kwam het eerdere besluit als een klap. Voor Amerikanen maakt het weinig uit, daar is niemand geregistreerd die gevaccineerd is met AstraZeneca. Maar in Canada zijn er zo’n 3 miljoen AstraZeneca-prikken uitgedeeld aan pakweg 1,7 miljoen mensen.

De Canadese krant Toronto Star uitte haar ongenoegen al met de kop ‘Burn in the USA’. Ook maakte de Canadese infectioloog Zain Chagla in de krant duidelijk dat het Johnson & Johnson-vaccin nagenoeg gelijk is aan AstraZeneca en dat het afkeuren van AstraZeneca ‘willekeur’ is. Daarom roept hij wereldleiders op om de mensen vertrouwen te geven in hun prik. „De mensen mogen niet het gevoel krijgen dat ze gediscrimineerd worden.” En nu is dat dus ook niet zo: iedereen, mits volledig gevaccineerd, is welkom.