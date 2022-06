Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martin Garrix krijgt fles vol in gezicht tijdens show en wenst dader een fijne dag

Martin Garrix is gisteren lichtgewond geraakt bij een optreden. Een bezoeker gooide een fles naar hem toe en raakte hem vol in het gezicht. Bepaald niet fraai, maar Garrix – die zijn gehavende hoofd laat zien – reageert op Instagram nog rustig.

De 26-jarige dj, die in Las Vegas draaide, deelt in zijn Instagram Stories beelden van zijn verwondingen. Te zien is dat hij een snee op zijn wang en boven zijn wenkbrauw heeft.

Martin Garrix vond het een goede worp

Martin Garrix lijkt er echter niet zo wakker van te liggen. „Ik hoop dat degene die de fles gooide tijdens de show een goede dag heeft en genoten heeft van het moment. Het was een goede worp”, schrijft hij erbij. In de video voegt Garrix daar „respect” aan toe.

Toen het allemaal nog goed ging:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En hier ging het met Martin Garrix even minder:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Caralho jogaram uma garrafa no Martin Garrix todo lugar do mundo tem um idiota que o Martin fique bem https://t.co/BL4paXUQ4r — Claudiney Rodrigues⚡ (@Claudiney96) June 12, 2022

Online steun voor populaire dj

Op sociale media verschijnen veel steunbetuigingen aan de adres van Martin Garrix, al blijkt die er zelf dus niet zoveel woorden aan vuil te willen maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen worden steeds asocialer. Wat zijn dat voor een gekken? https://t.co/tnMOTzpnAb — Tanja Reintjes (@tpreintjes) June 12, 2022

„Om eerlijk te zijn vind ik het echt onaanvaardbaar dat iemand tijdens je show de fles naar je gooide”, schrijft een twitteraar aan de dj. „Hoop dat je snel beter wordt Martin, je bent geweldig en verdient alleen het beste van deze wereld.” Nog enkele reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@MartinGarrix I really hope you're okay 🥺😳 — Tina🇩🇪 🫶🏼💙💜(Taylor's Version) Superache 6/24 (@Cruel1Summer3) June 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Whoever did this to Martijn, I hope your day will always Monday, you'll have no days off, wherever you go to toilet there'll be no tissue, wherever you go you'll step on lego brick and have birds sh*t on your hair pic.twitter.com/NJeIUUm7RO — Garrix Interview (@GarrixInterview) June 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@MartinGarrix sending love ♡ you didn't deserve this at all. fuck these disrespectful people. — jules🦥🍃 -90 +× (@shamanofswag) June 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

some people are so stupid. i hope you’re fine, take care <3 @MartinGarrix pic.twitter.com/jV4J0mKKmS — 𝒿 | -27➕✖️ (@garrixfi) June 12, 2022

Mart Hoogkamer en bier gooien

„Het was in ieder geval geen bier 🍻🍺”, twittert ene Ans. Ans doelt ongetwijfeld op een incident met de Nederlandse zanger Mart Hoogkamer tijdens de Pinksterfeesten in Beckum. Hoogkamer kreeg aan het begin van zijn optreden zes bier naar zich toe gegooid. Ze waren mis, maar de artiest vond dat allesbehalve normaal. Het optreden van de man van ‘ik ga zwemmen in Bacardi Lemon’ duurde door zijn directe vertrek 9 seconden (anderen zeggen 16 tellen). Binnenkort treedt Mart Hoogkamer op tijdens de Zwarte Cross, biergooifestijn bij uitstek. Hij staat om 23.15 uur geprogrammeerd. Grappenmakers deelden al een blokkenschema waarbij zijn optreden tussen 23.15 en 23.16 uur staat gepland.

Ook tijdens de kermis in het Noord-Hollandse Ursem was het tijdens Pinksteren met ‘gooien’ raak. Daar besloot Yves Berendse toen na bier smijten de benen te nemen, meldde het Noord-Hollands Dagblad. Zowel de organisatie in Beckum als die Ursem konden het niet begrijpen dat ‘de goed betaalde artiesten’ besloten hun optreden te staken.