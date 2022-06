Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nacht vol geweld en steekpartijen, zelfs in de rij voor een nachtclub

Het was een nacht vol (schiet)geweld en steekpartijen bij het uitgaan in Nederland. Zowel in Tilburg, Hoorn als Amsterdam was het raak. Zelfs in de drukte in een wachtrij voor een nachtclub werd iemand neergestoken.

Hieronder lees je een overzicht van een stapavond met drie keer geweld in steden in ons land.

Schietpartij in centrum Tilburg

Door een schietpartij op een terras op de Heuvelring in het centrum van Tilburg is vannacht rond 00.30 uur een 29-jarig man uit die stad gewond geraakt. Een agent heeft een waarschuwingsschot gelost en er is een verdachte (22) aangehouden. Volgens de politie is een tweede verdachte nog voortvluchtig. Hij is er waarschijnlijk met een auto vandoor gegaan, meldt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de Tilburgse binnenstad was het ten tijde van de schietpartij druk omdat er een muziekevenement gaande was. „Het incident gebeurde op een terras net om de hoek van een plek waar een optreden was”, aldus de woordvoerder. Kort na het incident liet de politie via Twitter weten dat de zaak onder controle was en er geen gevaar of dreiging meer was voor bezoekers aan het centrum van de stad. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was van het schietincident.

De politie heeft het vermoedelijke wapen waarmee op een vol terras werd geschoten gevonden. Tijdens het zoeken naar de voortvluchtige man, vonden agenten het vermoedelijke wapen. Dat wordt onderzocht op sporen. De politie zoekt getuigen en beelden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het slachtoffer van de #schietpartij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Eén verdachte is aangehouden en ingesloten. We zijn nog op zoek naar een tweede verdacht en doen ter plekke onderzoek. Heb jij iets gezien wat ons kan helpen? Bel 0900-8844 of Anoniem 0800-7000 — Politie Tilburg eo (@POL_Tilburg) June 11, 2022

Steekpartijen, onder meer in wachtrij Amsterdam

Een man is vannacht, even na de klok van twaalf, neergestoken terwijl hij in de rij stond voor een nachtclub in Amsterdam. De politie meldt vandaag dat agenten afkwamen op een melding over de steekpartij aan het Overhoeksplein. Ter plekke werd een gewonde man met meerdere steekwonden gevonden . Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is er vandoor gegaan; volgens de politie in de richting van de Badhuiskade. Volgens stadszender AT5 speelde de situatie zich af bij nachtclub Shelter. Die zit vlakbij de A’DAM Toren, aan de overkant van het Centraal Station aan het IJ in de wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord. De politie in de hoofdstad is op zoek naar getuigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook raak in Hoorn, vermoedelijk na conflict

Een 26-jarige man is vanmorgen vroeg ernstig gewond geraakt door een steekpartij op het Stationsplein in Hoorn. Hij was samen met een vriend en leeftijdsgenoot, die gewond raakte door mishandeling. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen uit Hoorn van 18 en 19 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

De politie kreeg rond 4.30 uur een melding van de mishandeling en nam daarna poolshoogte op het genoemde Stationsplein. Na een zoektocht in de omgeving van het plein hielden agenten de twee verdachten aan. De politie vermoedt dat er voorafgaand aan de mishandeling en het steekincident een conflict is geweest tussen meerdere personen.