Heel veel liefde voor Anouk om huwelijk tijdens concert Malieveld: ‘Wat is ze prachtig’

Daar stond Anouk dan, in haar witte trouwjurk voor 40.000 fans. Net als haar aanstaande Dominique Schemmekes natuurlijk. Niet veel later hadden zij elkaar op het Malieveld in Den Haag het jawoord gegeven. Tijdens het concert. Het levert de zangeres en haar kersverse man heel veel liefde op sociale media op. Vooral die witte trouwjurk valt in de smaak.

Ongeveer anderhalf uur nadat Anouk haar concert opende, werd er op het podium plaatsgemaakt voor een grote boog met witte rozen. Niet veel later verscheen daaronder de 28-jarige Dominique. De Amerikaanse zangeres Michelle David zette vervolgens het favoriete nummer van het bruidspaar in, waarna ook Anouk het podium opkwam. De zangeres (47) droeg een witte jurk en op haar hoofd een lange witte sluier. Ook de kinderen van Anouk waren bij de plechtigheid aanwezig.

Anouk was stiknerveus voor het geven van het jawoord

De zangeres heeft nu ook de achternaam Schemmekes van haar echtgenoot aangenomen. Vooraf had Anouk bezoekers gevraagd zich vanwege de bruiloft feestelijk aan te kleden, maar ze hoefde geen huwelijkscadeaus. Mensen konden in plaats daarvan een donatie doen aan Triple ThreaT, meldde de zangeres eerder op Instagram. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongeren. Nog meer vooraf: Anouk keek met de nodige bibbers naar het moment van het huwelijk op het Malieveld. „Ik ben vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat,”, zei de populaire zangeres gisteren aan het begin van haar concert. Eenmaal getrouwd ging ze los in het wit.

Anouk vertelde in april bij Jinek dat ze graag tijdens het intermezzo van haar eigen show wilde trouwen. Haar vriend wilde namelijk een zo groot mogelijke bruiloft. „En ja, groter kan niet.” Het stel was sinds 2020 verloofd, nadat de zangeres Dominique ten huwelijk vroeg, en heeft samen een dochter. De zangeres is twee keer eerder getrouwd geweest en heeft in totaal zes kinderen.

Kersvers echtpaar deelt dankbaarheid

Nerveus of niet, het jawoord kwam er voor een juichende massa van tienduizenden getuigen uit. Anouk en haar kersverse man Dominique bedanken iedereen die hun huwelijk op het Malieveld in Den Haag mogelijk hebben gemaakt. Op Instagram zette de zangeres, die vorige week ook al de show stal in tv-programma Boerderij van Dorst, na afloop een uitgebreid dankwoord.



„Wow wat een avond. Dominique en ik willen graag iedereen bedanken die vanavond naar het Malieveld is gekomen om dit bijzondere moment met ons te vieren”, schrijft Anouk. Daar volgt er een hele rits namen. „Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.”

Anouk gaf zaterdagavond tijdens haar concert haar jawoord ten overstaan aan zo’n 40.000 fans. Omdat het Malieveld geen officiële huwelijkslocatie is had de gemeente Den Haag speciaal hiervoor een uitzondering gemaakt.

Heel veel mooie en lieve reacties

Op sociale media regent het lieve reacties over het huwelijk en aan Anouk en Dominique. Een enkeling mopperde wel trouwens. Zo zei een dame in een voorbeschouwing van De Telegraaf ‘alleen voor het concert te zijn gekomen’. „We worden nu in een keer ook geconfronteerd met het trouwen. Maar we hadden al een kaartje.” Een ook wat Twitteraars met rare namen slingerden wat gemene woorden de ether in.

Maar verder? Vooral veel liefde. Hier zie je een overzichtje van mooie reacties.



Ik ben blij voor #Anouk.

De liefde spat er bij beide toch gewoon vanaf? Het geluk en de rust ook trouwens. Ik gun het ze! — Carla Zoutenbier (@kruidje) June 12, 2022



