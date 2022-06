Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dinsdag superaardbeienmaan oftewel een supermaan, wat is dat precies?

Dinsdag is het volle maan en het is ook een supermaan. Een supermaan in de maand juni wordt ook wel een superaardbeienmaan genoemd. Wat dat eigenlijk precies?

De vraag waarom een supermaan ook wel superaardbeienmaan (leuk woord voor galgje) wordt genoemd, heeft een nogal simpel en misschien wel teleurstellend antwoord: omdat het aardbeienseizoen begint… Maar hoe zit het met die supermaan dan als het niet om een geweldig optreden van de zangeres gaat?

De maan is groter dan normaal

Een supermaan betekent dat de maan groter is dan normaal en meer licht weerspiegeld, weet weerdienst Weeronline. De kans is groot dat de maan de hele nacht te zien is, want er zijn genoeg opklaringen de komende nachten.

Al schijnt de zon op dat tijdstip waarschijnlijk volop (richting tropische temperaturen later deze week) insdagmiddag om 13.51 uur precies is het volle maan. Dit betekent dat zowel in de nacht van maandag op dinsdag als in de nacht naar dinsdag op woensdag de maan nagenoeg vol is. De afstand tussen de maan en de aarde varieert in de tijd. Op dit moment is de afstand relatief kort, waardoor de maan groter is dan gemiddeld. Deze volle maan is ongeveer 7% groter en dit levert 13% meer licht op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Komende dagen is het weer volle maan. Dit keer is het een superaardbeienmaan! https://t.co/0OfUnugXhe — Weeronline (@weeronline) June 12, 2022

Superaardbeienmaan

Een volle maan in de maand juni wordt ook wel aardbeienmaan genoemd. Dit jaar is dan ook sprake van een superaardbeienmaan. Andere namen voor een volle maan in de maand juni zijn roosmaan en warme maan. Roosmaan vanwege de start van het rozenseizoen en warme maan omdat deze volle maan de komst van warm zomerweer inluidt.

Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder dan normaal. Dat de maan soms groter en feller lijkt dan anders komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet steeds hetzelfde is. De ene keer staat de maan dichter bij de aarde dan de andere keer. De oorzaak hiervan is dat de maan geen cirkelvormige, maar een eivormige baan om de aarde heeft.

Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer . Dat staat gelijk aan 320 ritten met de auto van Utrecht naar de zuidkust van Frankrijk. Bij een supermaan staat de maan ongeveer 357.000 kilometer van ons vandaan. Dat scheelt ongeveer 27.000 km, oftewel 23 keer dat tripje naar Montpellier.

Onderstaande twitteraar vertrouwt het niet helemaal…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Superaardbeienmaan.. Nu zijn jullie ze gewoon aan het verzinnen. #megahinkstapsprongmaan https://t.co/1FsoUnqERz — Marko (@Marko_met_een_K) June 12, 2022

Is het vaak supermaan?

De supermaan komt een paar keer per jaar voor. Supermanen volgen elkaar altijd op, omdat de maan de ene helft van het jaar dichtbij de aarde staat en de andere helft van het jaar veraf.

De superaardbeienmaan zal deze week zichtbaar zijn. We zitten vlak voor de langste dag en dat betekent dat de nachten vrij kort zijn. Voor een mooie supermaan moet de zon vanzelfsprekend onder zijn. De zon gaat in het midden van het land om 22.01 uur onder en komt om 5.19 uur weer op. „Het goede nieuws is dat de maan dan juist boven de horizon is”, meldt Rico Schröder van Weeronline. „De maan komt dinsdagavond om 22.44 uur op en gaat woensdagochtend om 4.47 uur weer onder. Na middernacht staat de maan op het hoogste punt aan de zuidelijke hemel. Ook in de nacht ervoor en erna is de maan zichtbaar.”

Het weerbeeld laat de komende dagen een mix zien van wolken en opklaringen. De maan zal dan ook redelijk tot goed te zien moeten zijn. De beste papieren zijn weggelegd voor de zuidelijke helft van het land.