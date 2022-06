Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezicht Justin Bieber deels verlamd door zeldzame ziekte

Justin Bieber heeft in Instagram bekend gemaakt dat zijn gezicht deels verlamd is. Een aantal concerten van zijn wereldtournee heeft hij inmiddels voor onbepaalde tijd uit moeten stellen.

De Canadese popster kampt met het syndroom van Ramsay-Hunt. Het syndroom wordt veroorzaakt door een infectie met hetzelfde virus dat ook waterpokken en gordelroos veroorzaakt. Bij het syndroom van Ramsay-Hunt raakt de zevende hersenzenuw ontstoken, wat kan zorgen voor een gedeeltelijke gezichtsverlamming en oorpijn.

Drie shows verplaatst

„Ik wilde jullie een update geven over wat er allemaal gaande is”, zegt de artiest in een video op Instagram. Eerder deze week moest hij drie shows verplaatsen. „Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien aan mijn gezicht, heb ik een syndroom genaamd het syndroom van Ramsay-Hunt.”

Door de infectie die het virus veroorzaakt kan Bieber aan één kant niet met zijn oog knipperen. „En ik kan niet glimlachen met die kant van mijn gezicht. Mijn neusvleugel kan ook niet bewegen.”



Bieber doet het voorlopig rustig aan

Bieber geeft dan ook aan dat hij nu niet in staat is om op te treden „Het is behoorlijk serieus zoals jullie kunnen zien. Ik zou willen dat dit niet het geval was, maar mijn lichaam vertelt me dat ik het rustig aan moet doen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen.” De zanger zegt dat hij de komende tijd even rust zal nemen, maar dat hij er vertrouwen in heeft dat alles weer goedkomt. „We weten niet hoelang het gaat duren, maar het komt goed.” Het syndroom van Ramsay-Hunt komt niet vaak voor. In Nederland wordt 1 op de 20.000 mensen erdoor getroffen. Meestal herstelt een patiënt.

Sinds vorige maand treedt Justin Bieber op met zijn wereldtour Justice World Tour. Tot volgend jaar maart staan er meer dan 125 shows gepland op vijf continenten. In januari komt Bieber naar Nederland en geeft hij drie concerten in de Ziggo Dome. Tijdens zijn vorige wereldtour ruilde de zanger een aantal grote stadionoptredens in voor kleinere concertzalen omdat er niet genoeg kaartjes werden verkocht.