Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

O2 Arena gooit het roer om: alleen vegan snacks tijdens concert Billie Eilish

Ga je deze maand naar één van de concerten van Billie Eilish in Londen? Dan hoef je niet te rekenen op voedsel met dierlijke producten. De O2 Arena in Londen wordt tijdens de concertreeks van de wereldster helemaal vegan, zo meldt het Britse muziektijdschrift NME.

Fans van Billie Eilish hoeven in Londen niet te rekenen op een hamburger of een cappuccino met koemelk. Tijdens de concertreeks in het beroemde evenementencomplex worden er helemaal geen dierlijke producten verkocht. En dit geldt niet alleen voor de snacks, maar ook voor alle drankjes. Van frisdranken en bier tot aan de champagne, alle consumpties zijn vegan. Zo worden alle producten waar melk in zit gedurende de concerten van Billie Eilish vervangen door producten met veganistische alternatieven voor melk.

Polsbandjes van gerecycled plastic

En daar blijft het niet bij. De O2 Arena maakt ook bekend dat alle polsbandjes vanaf deze maand gemaakt zijn van gerecycled plastic. Op die manier trekt het evenementencomplex ten strijde tegen wegwerpplastic.

Billie Eilish host op 10, 11, 12, 16 en, 25 en 26 juni, naast haar tour Happier Than Ever, een groot klimaatevent in de O2 Arena, genaamd Overheated. De zangeres presenteert het programma en introduceert alle sprekers. Fans met kaartjes voor de tour kunnen ook het klimaatevent bezoeken. Eilish luidde al eerder de noodklok over het klimaat. In oktober 2020 riep zij daarom op om niet op Donald Trump als president van Amerika te stemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Billie Eilish leert jonge fans over duurzaam leven

De popster is zelf al enige tijd vegan en wil met het evenement in Londen haar jonge fans meer leren over duurzaam leven. Tijdens het event, dat voorafgaand aan de concerten plaatsvindt, wordt er onder andere gesproken over slow-fashion (bezoekers kunnen zelfs kleding meenemen om te ruilen voor merchandise), veganistisch eten en zijn er cursussen waarin bezoekers leren hoe ze zich in kunnen zetten tegen de klimaatcrisis en om kunnen gaan met psychische klachten die veroorzaakt worden door diezelfde klimaatcrisis.

Het evenement is ook voor fans zonder concertkaartjes live te volgen via het Instagram-account van Billie Eilish en op YouTube.