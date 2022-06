Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waan je machinist in treinsimulator van NS: ‘Het is aan jou om de trein veilig en op tijd te rijden’

Ooit zelf een trein willen besturen, maar ben je geen machinist? Nu is je kans om die droom toch waar te maken! Althans, het besturen van een trein in simulator-vorm dan. Het is een manier van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om meer aandacht vragen voor de beroepen machinist en conducteur.

Met de treinsimulator wordt van station naar station gereisd. Op die manier kan iedereen ervaren hoe het is om machinist te zijn. Een extra leuk detail dat aan de simulator verbonden is, is dat je daarmee de nieuwste Intercity bestuurt. Het station waar de treinsimulator als eerste aankomt is Utrecht Centraal, morgen. Daarna reist de simulator door naar andere treinstations in Nederland.

‘Jíj bent de machinist’

De treinsimulator bootst de werkplek van de machinist zo realistisch mogelijk na. De bediening en knoppen zijn hetzelfde als die van de allernieuwste Intercity, de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). De nieuwe trein gaat als eerste over de Hogesnelheidslijn rijden tussen Amsterdam-Rotterdam-Breda. „In de simulator ben jij de machinist en is het aan jou om de trein veilig en op tijd te rijden. De simulator is heel realistisch: je gaat door slecht weer, er kan een vertraagde trein voor je rijden, allemaal zaken die je in het echt ook tegenkomt”, zegt machinist Mark van Dooren over simulator.

🚆 Televisiecampagne De reizende treinsimulator is niet de enige poging die NS doet om meer mensen te werven. Deze week startte een nieuwe televisiecampagne waarbij je geen acteurs ziet, maar een NS-conducteur. De 29-jarige Linda van Dijk uit Overijssel schittert in de commercial, waarin ze het nummer Wie had dat ooit gedacht zingt, dat over het afwisselende werk op de trein gaat. Linda van Dijk vertelt: „De reclame toont in minder dan een minuut hoe het werk van een conducteur en een machinist eruitziet. Het ene moment is het rustig, het andere moment druk. We komen langs allemaal verschillende plaatsen, van kleine dorpjes tot grote steden en geen één reiziger is hetzelfde. Juist dat contrast maakt ons werk zo veelzijdig en nooit saai. De wisselende omgeving, werktijden, collega’s en reizigers geven een gevoel van vrijheid.”

Realistische treinsimulator

De simulator reageert direct zodra de machinist vertrekt, remt of toetert. Op een groot scherm is het treintraject te zien waar de trein over rijdt. Van Dooren: „Drie kleinere schermen tonen alle knoppen en systemen die je nodig hebt om de trein te controleren. Denk aan het bedienen van de stroomafnemer, het openen en sluiten van deuren en hoe hard je mag rijden. Net als een echte trein beschikt de simulator ook over een dodemanspedaal. Bedien je deze niet op tijd, dan volgt een noodremming. In de simulator kunnen we de dodeman uitzetten, zodat mensen die voor het eerst rijden ook even kunnen wennen.” NS gebruikt de treinsimulator normaal gesproken intern om machinisten op te leiden. Om mensen te enthousiasmeren voor een baan als machinist stelt NS de treinsimulator nu open voor iedereen.

NS heeft op dit moment 1100 vacatures, verspreid over alle bedrijfsonderdelen. Daarnaast heeft NS dringend behoefte aan machinisten en conducteurs. Daar moet de reizende treinsimulator dus beweging in brengen. De treinsimulator start op station Utrecht Centraal en bezoekt daarna de stations Arnhem Centraal, Alkmaar, Deventer, Rotterdam Centraal en Eindhoven Centraal. Op elk station staat de treinsimulator een dag (van 10.00 tot en met 16.00 uur) en tourt daarna verder. Hier vind je het volledige schema, mocht je de simulator willen bezoeken.