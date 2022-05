Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen krijgt Vandaag Inside-mannen stil na opmerkelijke onthulling

Het gebeurt niet vaak dat de mannen van Vandaag Inside met een bek vol tanden staan (of zitten, eigenlijk), maar gisteravond was het toch zover. Te gast was namelijk Heleen van Royen, die een wel heel bijzondere onthulling deed. René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee weten even niet wat ze moeten zeggen en er ontstaat vooral verwarring in de studio.

Ze gaat er meteen vol in: „Ik had een vriendin, die had het zaad van Patrick Kluivert in de vriezer liggen.” Wilfred Genee: „Sorry?” Van der Gijp weet alleen een zachte „wát?” uit te brengen. In de studio barst het publiek in lachen uit. „Wacht effe”, probeert Genee nog, terwijl hij zijn gedachtes op orde probeert te brengen. In een eerdere uitzending van Vandaag Inside onthulde de schrijfster overigens een misstap uit haar jeugd.

Heleen van Royen doet opmerkelijke onthulling bij Vandaag Inside

„Dat had ze in haar mond gehouden?”, wil Derksen weten. „Nee, dat had ze in een condoom. Ze had dus het condoom dichtgeknoopt en in de vriezer gelegd.” Van Royen geeft meteen een tip „voor mannen die bang zijn dat er nazaten komen die ze niet willen hebben”. „Gooi het condoom zelf weg, houd het bij je, neem het mee naar buiten, wat je dan ook doet. Zij had dat letterlijk in de vriezer liggen.”

Van der Gijp weet geen woord uit te brengen en kijkt nogal schaapachtig om zich heen. Het enige dat hij waarschijnlijk denkt is ‘waaróm?’. Nou, ook daar heeft Van Royen een antwoord op: „Ik vroeg aan haar: ‘Waarom eigenlijk?’ Toen zei ze: ‘Je weet maar nooit, het is altijd handig’. Overigens had ze ook een kaars in die vriezer liggen, dat snapte ik niet helemaal…” Derksen, meteen: „Ik wel.” Van Royen zegt dat er „serieus een condoom met zaad” in de vriezer lag, maar dat ze „natuurlijk” niet kon checken van wie dat was.

„Ik zal je eerlijk vertellen, na dit verhaal”, begint Derksen, „het is zo’n realistisch verhaal, ik laat me niet meer pijpen en met condoom doe ik ‘t ook niet meer.” Van Royen: „Nee, precies! Je kan het wel doen met condoom, maar je moet het meenemen.”



‘Zaad van Patrick Kluivert in condoom in de vriezer’

Ook Wilfred Genee merkt de stilte van Van der Gijp op: „Jij zit je gewoon in te houden, dat snap ik.” „Nee, hoezo?!”, komt de reactie meteen. „Bij dit soort verhalen schiet je er normaal al drie keer doorheen.” Van der Gijp: „Nee nee nee, ik zit ademloos te luisteren.” Derksen schiet hem even te hulp en schakelt de aandacht weer over naar Van Royen: „Heb je nog meer anekdotes?”

Volgens Genee is het echter „een tamelijk absurd verhaal”, maar Van Royen vindt van niet. „Het is niet absurd, ik denk dat het echt veel vaker voorkomt.” Genee: „Patrick Kluivert zit nu natuurlijk te kijken en die denkt: ‘Sorry?'” Van Royen benadrukt wel dat dit geen recente gebeurtenis is. „Dit is echt heel lang geleden.” En daarmee is voor haar de kous (of condoom?) af.

