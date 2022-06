Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Abbey Hoes bedolven onder haat na winnen titel ‘mooiste vrouw van Nederland’

Wie dacht dat het leven van de mooiste vrouw van Nederland over rozen ging, heeft het flink mis. Abbey Hoes, die die titel begin deze maand binnensleepte, wordt sindsdien namelijk bedolven onder online haat. Mensen vallen haar lastig met talloze kwetsende berichtjes. „Ik heb nog nooit zo’n stroom haat en nare berichten over me heen gehad”, zegt de actrice op Instagram.

De 28-jarige Hoes wilde eigenlijk haar mond houden „en het allemaal negeren, maar dat zou niet goed voelen”. „Ik ben wel wat gewend, maar jeetje mensen! Te dik, te onbekend, verbouwd, te kleine tieten, ‘ik zou mijn hond er nog vanaf trekken’… Weet dat er aan de andere kant van jouw dm, reactie, krantenkop of YouTube-filmpje ook gewoon een mens zit”, zo schrijft ze.

Abbey Hoes: ‘Leuk is anders’

Hoes ligt er naar eigen zeggen niet wakker van, maar vindt het wel vervelend. „Leuk is anders en kwetsend is het ook. Maar mijn reden van dit bericht….. Wees toch lief voor jezelf en voor elkaar. Vuur bestrijd je niet met vuur, haten lost niks op. Normaliseer het niet.”

Mannenplatform FHM riep Hoes uit tot mooiste vrouw. De actrice staat bovenaan in de jaarlijks samengestelde FHM500. Chris Riemens, hoofdredacteur van het platform, liet bij de aankondiging weten dat een vrouw deze titel niet krijgt alleen gebaseerd op uiterlijk.

„Dik verdiend dat Abbey deze titel wint. Ze is een prachtige, intelligente en lieve vrouw die als actrice aan een geweldige carrière bezig is. Ze staat al sinds 2016 onafgebroken in de top-30, dus het werd ook wel eens tijd dat ze de nummer 1 van de FHM500 zou worden.”

‘Anders naar vleeskeuring gaan kijken’

Zelf moest Hoes even wennen aan het idee dat ze op de lijst stond, en nu dus zelfs de winst heeft binnengesleept. „Mijn reactie toen ik jaren geleden voor het eerst kennismaakte met de FHM500? ‘Wat is dit nou weer voor enorme vleeskeuring!’ Maar door gesprekken met hoofdredacteur Chris Riemens en vrouwen uit de lijst ben ik er echt anders naar gaan kijken. Ik kwam erachter dat mijn eerste indruk was gebaseerd op mijn eenzijdige, feministische blik. Vrouwen die in de lijst staan kunnen zich echt empowered voelen. Daarnaast is het bedoeld als compliment richting al die vrouwen.”