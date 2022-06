Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijk boete van NPO voor Ongehoord Nederland: ‘Gasten zonder weerwoord laten spreken’

Als het aan de NPO ligt, krijgt omroep Ongehoord Nederland binnenkort een financiële sanctie. Dat heeft de stichting vandaag gemeld, nadat de ombudsman een kritisch rapport uitbracht. In dat rapport is te lezen dat ON de journalistieke code van de NPO heeft geschonden en gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken laat doen. Dit „baart de NPO zorgen”.

De NPO heeft de uitspraak van de ombudsman zorgvuldig bestudeerd, de conclusie voor de stichting was het opleggen van een sanctie aan Ongehoord Nederland. En een ‘financiële sanctie’, dat is eigenlijk gewoon een boete. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. Dit is ON en omroepbaas Arnold Karskens vandaag gemeld.

Wel is dit op dit moment nog slechts een voornemen. De NPO wil Ongehoord Nederland eerst aanhoren en de omroep een kans geven te reageren. Daarna besluit de Raad van Bestuur van de NPO. Dit besluit moet in de week van 27 juni uiterlijk worden genomen.

Mogelijk boete voor voor Ongehoord Nederland

Karskens heeft al gereageerd op het voornemen van de NPO. Hij noemt de mogelijke boete „een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland“. Eerder had Karskens al duidelijk gemaakt zich niet in de conclusies van de ombudsman te kunnen vinden. Ook in de uitzending van Ongehoord Nieuws van gisteren werd het rapport bespot door de presentatoren. Zo suggereerde Astro TV- en Ongehoord Nederland-presentator Arlette Adriani dat zij maar „een cursusje doorvragen moest gaan doen deze zomer”. De ombudsman verwijt de presentatoren namelijk dat ze zelden doorvragen wanneer gasten ongefundeerde of niet-feitelijke uitspraken doen.

Dat is meermaals voorgekomen in uitzendingen. Zo stelde Forum voor Democratie-parlementariër Freek Jansen dat het kabinet „ons land wil ontmantelen” door „het criminele Afrikaanse gebeuren” uit Franse voorsteden naar Nederland te halen als arbeidsmigrant. De presentatoren gaven na deze opmerking geen tegenwicht en vroegen niet door. Daar waren onlangs ook al Kamervragen over. Kamerleden vielen daarbij vooral over de omvolkingstheorie die gasten in het programma aanhaalden.

Geen politieke bemoeienis Uslu

Ook het Commissariaat van de Media gaat het rapport „bestuderen”. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) liet weten zich „niet te gaan bemoeien” met de zaak-Ongehoord Nederland. De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep „dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek” deelde als andere omroepen binnen de NPO. Maar het ministerie heeft de uitzendingen niet gecontroleerd.