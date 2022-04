Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zanger Jan Rot overleden op 64-jarige leeftijd: ‘Stille crematie, zonder uitvaart’

Zanger, componist en schrijver Jan Rot is op 64-jarige leeftijd overleden. Vandaag verscheen het verdrietige nieuws op zijn Facebookpagina. Al een tijd was bekend dat Rot ernstig ziek was. Hij overleed aan de gevolgen van uitgezaaide darmkanker.

„Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde het leven verlaten”, staat er in het bericht. „Hij heeft gekozen voor een stille crematie, zonder uitvaart.” Bij het bericht staat een foto van Rot, zwaaiend met een gitaar in de hand.

Partner neemt column over

Zijn vrouw, Daan Rot-de Launay, neemt zijn column in de AD-weekendbijlage Mezza over. Dat kondigt de vrijdag overleden zanger, componist en schrijver aan in zijn column die zaterdag wordt gepubliceerd. „Zodra ik omval of het echt niet meer gaat, neemt Daan deze stukjes over, dat is al besproken. Maar ik heb nu al pret om nog mijn eigen ‘in memoriam’ te schrijven. Wie weet…”, aldus Rot. Volgende week verschijnt de laatste column van zijn hand.

De muzikant was sinds september vorig jaar columnist bij het AD, een maand nadat hij had bekendgemaakt uitgezaaide darmkanker te hebben. In zijn berichten schreef hij daar veel over.

Jan Rot was ernstig ziek en had uitgezaaide darmkanker

Rot maakte in augustus 2021 bekend dat hij uitgezaaide kanker had. Deze maand liet de muzikant weten dat hij nog een paar weken te leven had. Daarom was hij genoodzaakt al zijn optredens te annuleren. „Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken en dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: Het was een prachtig leven”, schreef hij op Facebook.

Premier Mark Rutte staat stil bij overleden Jan Rot

Minister-president Mark Rutte heeft aan het begin van zijn wekelijkse persconferentie stilgestaan bij het overlijden van Rot. Hij prees hem als een „enorm veelzijdig musicus”.

Rot ging op zijn eigenzinnige en unieke wijze om met zijn naderende dood. Zo maakte hij een afscheidsalbum. Het album bevat deels oude opnames waar Rot met warme gevoelens aan terugdacht en deels liedjes die hij de afgelopen maanden heeft opgenomen. De zanger stond bekend als een van de beste liedvertalers van Nederland.



Mijn 'afscheidsalbum' I.P.V. KAARTEN staat op Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer et cetera.

Omdat je met digitale albums geen info kwijt kunt, heb ik een pdf gemaakt met over elk lied een verhaaltje: https://t.co/XtTdDHy1IU

Veel luisterplezier, met lach en traan! pic.twitter.com/6oc3YkHLLM — Jan Rot (@janrot) April 16, 2022

Op social media druppelen inmiddels veel reacties binnen op het overlijden van de muzikant. Er klinken mooie woorden en herinneringen aan Rot en steunbetuigingen voor de familie. Ook bekende Nederlanders reageren op het nieuws.



Ach wat verdrietig. Niet onverwacht, toch komt het als een klap. Rust zacht lieve Jan, sterkte aan familie en geliefden.https://t.co/CqnqHbAaOE — Leo Blokhuis (@LeoBlokhuis) April 22, 2022



Jan Rot. Hij is niet meer onder ons. Zijn prachtige werk gelukkig nog wel. Tot op het laatst bleef hij positief, en was hij dankbaar voor wat hem op de valreep nog ten deel viel. Daarmee inspireerde hij ook mij (in gesprekken die ik met hem voor Volle Zalen voerde). — Cornald Maas (@cornaldm) April 22, 2022



Het ga je goed, Jan Rot. ❤️ — Frank van der Lende (@Frank3FM) April 22, 2022



Ach. Dag Jan. Wij zijn er weer

Weet niet waar of wanneer

Maar dat weerzien wordt een dag

Met stralend weer Dus zeg mijn vrienden vaarwel

Zeg maar dat ik nog bel

Of beloof dat maar niet

Maar vertel ze gerust

hoe de afscheidskus

werd verlicht met dit lied Wij zijn er weer https://t.co/N7jssWbiO5 — Claudia de Breij (@claudiadebreij) April 22, 2022

‘Laatste kansen’ die Rot greep

In maart verscheen Rot in het programma Volle Zalen gepresenteerd door Cornald Maas. Zijn televisie-optreden maakte toen diepe indruk. Zo sprak hij destijds, zoals Rot dat kan, bijzondere woorden in het programma. „Je moet altijd kijken naar wat je hebt en niet naar wat je niet hebt. Dat klinkt aan het einde van iemands leven misschien als een wijsheid. Maar het is gewoon heel simpel: geen dingen doen waar je geen zin in hebt. En geen dingen doen die anderen schaden. Dan ben je al een heel end.”



🤍 ''Tuurlijk, ik sterf veel te jong! Maar het is er allemaal wel, daar mag ik dankbaar om zijn.'' Jan Rot is op 64-jarige leeftijd overleden. Naar aanleiding van zijn overlijden wordt vanavond om 22.30 uur de aflevering van Volle Zalen met Jan Rot herhaald op NPO 2. pic.twitter.com/mNTVRM5qBK — AVROTROS (@AVROTROS) April 22, 2022

Overigens zagen we Rot de afgelopen tijd vaker op televisie voorbij komen. Zo smeekte hij aan Philip Freriks bijna of hij als eerste Nederlander voor de tweede keer mocht meedoen aan De Slimste Mens, en dat mocht. En Matthijs van Nieuwkerk gaf hem in Matthijs Gaat Door ook nog een prachtige kans: zijn eigen vertaling van Leonard Cohens Hallelujah zingen. Met een koor van honderd mannen en vrouwen. Laatste kansen moet je grijpen, sprak Rot in Volle Zalen.

Wie Volle Zalen wil terugkijken, klikt hier.