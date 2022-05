Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Songfestivalweek is begonnen: Oekraïne voor de winst en de ‘lelijke’ jurk van S10

Het is weer zover: het Eurovisie Songfestival 2022 is officieel begonnen. Het muziekfestijn begon gisteravond met een turquoise loper, waar de deelnemers zich voorstelden. Verder staan morgen en donderdag de twee halve finales gepland. Zaterdag kan iedereen genieten van de grote finale en het belooft een bijzondere week te worden. Metro praat je bij over de voorbereidingen.

Vorig jaar won de Italiaanse band Måneskin de muziekwedstrijd. Met het nummer Zitti e Buoni brachten ze de Europese liedjeswedstrijd naar Italië. In de stad Turijn gaat het dit jaar allemaal gebeuren en dat in een tijd dat Europa te maken heeft met oorlog.

Oekraïne voor de Songfestivalwinst

Als we de bookmakers moeten geloven, gaat Oekraïne er vandoor met de winst. Met bijna 50 procent kans staan ze bovenaan. Dat kan te maken hebben met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is namelijk voor het eerst in 30 jaar dat er een Songfestival plaatsvindt tijdens een oorlog van deelnemende landen. Rusland zal dit jaar echter niet meedoen.

In 1993 deed Bosnië en Herzegovina voor het eerst mee met de wedstrijd, na het uiteenvallen van Joegoslavië. De Bosnische oorlog was volop bezig, maar het was de zanger Fazla toch gelukt om aanwezig te zijn. De oorlog leverde Fazla geen extra stemmen op, maar wel een mooi moment. Bij het bekendmaken van de punten duurde het lang voordat er contact kon worden gelegd met Sarajevo. Toen dit lukte, ontstond er een warm applaus in de zaal. Het land eindigde op plaats 16 van de 25.

Voor Oekraïne worden er wel veel sympathiestemmen verwacht. Het nummer Stefania van Kalush Orchestra steeg begin maart direct naar de eerste plaats in de peilingen. Als een land het Songfestival wint, dan wordt verwacht dat dat land de wedstrijd het volgende jaar organiseert. Als dit het geval is voor Oekraïne, kunnen we echter een andere gang van zaken verwachten.

🎤 Wanneer zien we wie? Oekraïne zien we morgen in de eerste halve finale. De Nederlandse S10 zal dan ook proberen de eerste ronde door te komen. Ook onder meer favorieten Griekenland en Noorwegen gaan strijden voor een plek in de wedstrijd. In de tweede halve finale kunnen we onze zuiderburen zien optreden met Jérémie Makiese namens België. Ook onder meer Finland gaat dan de strijd aan. Stemmen is voor ons alleen mogelijk tijdens de eerste halve finale (helaas niet op S10) en natuurlijk tijdens de finale. Het spektakel kun je live op televisie en op het internet kijken, onder meer via NPO1.

Openingsceremonie met een bijzondere jurk

Het Eurovisie Songfestival is dus gisteravond officieel van start gegaan. Alle deelnemende landen mochten de turquoise loper afgaan om zich voor te stellen aan de pers. Ze zongen hun liedjes voor de camera’s en vertelden waarom juist zij de wedstijd zouden moeten winnen. Uiteraard lieten ze ook hun bijzondere outfits zien.

Onze Nederlandse inzending, S10, deed daaraan mee met, inderdaad, een bijzondere outfit. Ze moest wel wat angst overwinnen om de 210 meter lange loper te betreden. De De Diepte-zangeres was „best wel een beetje” nerveus, gaf ze lachend toe. In gesprek met persbureau ANP vertelt ze dat rode lopers niet haar grootste talent zijn.

Naast de zenuwen begon het ook nog eens te regenen. Met een gele paraplu poseert ze voor de foto’s, in een jurk met hoge schouders uit de Angst-collectie van Viktor & Rolf. „Ik vind dat wel vet, want ik ben ook best wel bang geweest in mijn leven, maar ik overwin ook veel angsten”, vertelt ze over de jurk. Het thema angsten overwinnen past dus goed bij haar lopermoment.

Online hebben mensen veel te zeggen over de outfit van de zangeres. Complimenten, maar ook vergelijkingen met de klokkenluider van de Notre Dame komen voorbij. Een reconstructie:



Had niemand even S10 haar pluutje kunnen vasthouden zodat ze leuk kon poseren? pic.twitter.com/Xr46jx97kS — Wessel Uphoff (@wesseluphoff) May 8, 2022



Oh mijn god.. hoe lelijk wil je het hebben.

Is dit geïnspireerd op de klokkenluider van de notre dame of zo?#s10 pic.twitter.com/BRP3nRqIav — pientje (@pien68) May 8, 2022



Erg laat werd het niet voor de meeste artiesten, want vandaag staat er een belangrijke dag op de planning in Turijn. De hele eerste halve finale wordt achter elkaar geoefend in de zogeheten dress rehearsals. Dat is voor de artiesten een kans om hun act te perfectioneren.

Aftellen tot de finale van Eurovisie Songfestival

Morgen weten we dus wie er alvast in de finale komen te staan. Als Songfestivalcommentator Cornald Maas het moet voorspellen, zal S10 de finale wel halen. Eerder sprak hij al van een ‘uitstekende startpositie’. Hij is niet de enige, want ook de bookmakers verwachten dat Nederland de finale haalt. Uiteindelijk denken zij dat wij op plek 9 zullen eindigen. Niet de winst dus, maar alsnog binnen de top 10.

Voor de finale kunnen we al zeker zijn van één ding: de winnaars van 2021 keren terug. Måneskin is aanwezig en beklimmen het podium met hun nieuwe single SUPERMODEL. Ook zullen ze de trofee overhandigen aan de nieuwe winnaar of winnares van het Songfestival. Wie dat zal worden, daar komen we zaterdag achter.