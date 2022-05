Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fileschaamte? Ja, 1 op de 3 Nederlanders heeft het: ‘Moeilijk om collega’s onder ogen te komen’

We hoeven al een tijdje niet meer (de helft van de tijd) thuis te werken, dus nemen de files weer toe. Dat bleek eind april al. Toen meldde Rijkswaterstaat dat de files destijds op het drukste moment zelfs iets langer waren dan in 2019. Maar wist je ook dat er zoiets bestaat als fileschaamte? Jazeker, dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl, uitgevoerd door Panelwizard. Maar liefst 32 procent van de werkende Nederlanders ervaart dat fenomeen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1097 Nederlanders, werkzaam in loondienst. Een derde van hen voelt zich dus schuldig richting collega’s als hij of zij in de file staat. Het kan voor hen soms moeilijk zijn om hen onder ogen te komen. Tegelijkertijd is er ook een groep, een kwart van de ondervraagden, die een drukke ochtendspits weleens gebruikt als smoesje om te laat te kunnen komen.

Meer fileschaamte onder vrouwen

Vrouwen schamen zich opvallend genoeg vaker voor een ochtendje filerijden dan mannen: 36 tegenover 29 procent. Maar de mensen die het vaakst fileschaamte ervaren? Dat zijn jonge vrouwen, 48 procent lijdt daaronder. Dat is ook meteen de groep die het vooral lastig vindt om hun collega’s na de file onder ogen te komen.

„Ik sta ervan te kijken dat zoveel werkenden zich schuldig voelen na een drukke ochtendspits”, zegt Vince Franke van Acties.nl. „Niets is zo stressvol als bumper-aan-bumper vaststaan op de snelweg. Als je jezelf dan ook nog eens druk maakt over wat ze er op het werk wel allemaal niet van denken, begint je de werkdag meteen verkeerd.”

File vermijden

Maar als je file zo vervelend vindt, ga je het toch uit de weg? Dat proberen veel mensen ook. Zo staat een deel van de werkende Nederlanders (56 procent) ervoor open dagelijks te carpoolen met collega’s die in de buurt wonen. Dat zorgt toch weer voor minder auto’s op de weg. Die bereidheid is overigens het hoogst onder inwoners van Overijssel (66 procent). Utrechters en Noord-Hollanders zijn minder enthousiast (50 procent).

Toch kun je de file ook naar je hand zetten en juist gebruiken. 24 procent van de ondervraagden gebruikt file bijvoorbeeld om zoveel mogelijk werk te verzetten. Vooral mannen doen dat, zij plegen dan bijvoorbeeld zakelijke telefoontjes. Voor veel mensen leidt de file echter tot zóveel irritatie, dat ze een nieuwe baan zoeken. 53 procent van de respondenten noemt filerijden het meest vervelende deel van hun werkdag. Voor twee derde is regelmatig belanden in de file een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

