Tweet Peter Pannekoek valt niet goed bij coronacritici en anti-abortuslobby

Cabaretier Peter Pannekoek heeft zich de woede van sommige mensen op de hals gehaald. Vooral coronacritici en aanhangers van de anti-abortuslobby zijn niet te spreken over een ‘generaliserende’ tweet die Peter Pannekoek er gisteren uitstuurde. Daarin deelt hij een overduidelijke sneer naar een bepaalde club mensen.

„Van anti-vaccinatie naar pro-Poetin om te eindigen bij anti-abortus”, schreef de cabaretier op Twitter. „Wat een prachtige spirituele reis moet dat zijn!” Hij sloot zijn tweet af met de hashtag #NietsDanLiefde.



Van anti-vaccinatie naar pro-Poetin om te eindigen bij anti-abortus. Wat een prachtige spirituele reis moet dat zijn! #NietsDanLiefde — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) May 4, 2022

Peter Pannekoek sneert naar groep critici

In zijn tweet lijkt hij vooral te doelen op de groep mensen die zowel corona, de situatie in Oekraïne als de oplaaiende discussie rondom de abortuswetgeving aangrijpt om hun mening te geven. Het gaat dan vooral om een mening die tegen de mainstream ingaat. Vandaar dat hij op een cynische manier naar deze groep sneert „wat een prachtige spirituele reis” zij wel niet moeten maken.

Peter Pannekoek steekt zijn mening over coronaseptici sowieso niet onder stoelen of banken. In zijn Oudejaarsconference maakte hij deze groep meermaals belachelijk. Zo moest een van de meest prominente leden van de groep coronacritici, rapper en podcastmaker Lange Frans, het ontgelden. Die was overigens allerminst blij met de grappen van Peter Pannekoek en eiste uitleg.

Reacties onder tweet stromen binnen: ‘Generaliserend’

Nu lijkt Peter Pannekoek het definitief te hebben verbruid bij de groep corona-, Oekraïne-, en abortuscritici. Onder het bericht op Twitter, dat al duizenden keren is geliket, stromen de reacties binnen. En die zijn veelal negatief, vooral vanwege de ‘generaliserende’ lading.

„Welk punt probeer je in godsnaam te maken? Probeer je gewoon populair te zijn?”, reageert iemand. Een ander is woest: „Hoe durf je deze lijn door te trekken en alles en iedereen over één kam te scheren!”

Maar sommigen zien dezelfde trend die Peter Pannekoek in zijn tweet deelt. „Hij generaliseert, dat is zijn vak. Er is zeker een trend. Anti-vax, anti-Oekraïne en anti-abortus. En nee, niet iedereen. Maar er is een trend.”