Inmiddels zes patiënten met apenpokken in Nederland

Waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dit weekend het eerste geval van apenpokken in Nederland bevestigde, is dat aantal nu opgelopen. Inmiddels hebben zeker zes mensen het virus onder de leden. Dat meldt het gezondheidsinstituut vandaag.

Samen met het Eramus MC analyseert het RIVM mogelijke gevallen, en dat blijven ze ook doen. Het is dus mogelijk dat het aantal gevallen oploopt. Eerder bleek al dat een effectieve manier om de verspreiding van apenpokken tegen te gaan, isolatie is. Wanneer iemand tijdig in isolatie gaat en dus contacten uit de weg gaat, is de kans dat hij of zij anderen besmet een stuk kleiner. Iemand met het virus moet 21 dagen in isolatie.

Meer gevallen van apenpokken in Nederland

Ook in andere Europese landen zijn gevallen van apenpokken vastgesteld. Zo overweegt ons buurland, Duitsland, maatregelen te nemen tegen het virus. Gezondheidsminister Karl Lauterbach zei vandaag dat de overheid misschien morgen al met aanbevelingen komt.

Lauterbach noemde het isoleren van contactpersonen en het vaccineren van risicogroepen als mogelijkheid. Dat deed de minister in Genève, waar hij nu is voor de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Duitsland zijn nu vier besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, onderzoekt nu welke maatregelen nodig zijn. Lauterbach heeft in elk geval al contact opgenomen met een producent van vaccins tegen apenpokken.

In Nederland vraagt de GGD aan iedereen die in contact is geweest met een besmet persoon om drie weken in quarantaine te gaan. Er is een vaccin beschikbaar, het ‘normale’ pokkenvaccin, maar daarvan is niet genoeg voor iedereen in Nederland. Ook is er geen strategie voor, wie dat middel zou moeten krijgen en wanneer, bijvoorbeeld. Wel lopen bijvoorbeeld kinderen en mensen met een al verzwakte weerstand risico als ze dit virus oplopen. Mensen van boven de vijftig hebben het pokkenvaccin in veel gevallen gehad. Na 1980 was dat virus bij mensen uitgeroeid en was vaccineren niet meer noodzakelijk. Het apenpokkenvirus is een zoönotisch virus, dat kan overspringen van dier op mens.

Vooral mannelijke slachtoffers

Tot nu toe zijn alle mensen die besmet zijn geraakt met het apenpokkenvirus mannen die seks hebben met mannen. Een deel van de mannen is bij het Darklands Festival in België geweest, dat eerder al werd aangemerkt als mogelijke brandhaard. Darklands is een groot fetisjfestival en vond plaats in Antwerpen van 4 tot 9 mei. Het is voornamelijk gericht op de homogemeenschap.

Het RIVM benadrukt dat het apenpokkenvirus zich niet alleen verspreidt via seksueel contact en dat niet alleen de homogemeenschap te maken heeft met het virus.

