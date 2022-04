Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie: Costa!! precies waarvoor ie bedoeld is en met geweldige ‘seksexplosie van Tina de Bruin’

Ach, dat ‘goeie ouwe’ Costa!, toen nog met één uitroepteken. Wat hebben talloze Nederlanders daar van 2001 tot en met 2005 (één film en vier seizoenen tv-serie) van genoten. Heerlijke verhalen over proppers in oorden als Lloret de Mar en Salou, waar talloze van die kijkers toen ook zelf vakantie vierden.

Costa!! is na 21 jaar terug, deze keer met twee uitroeptekens. Mooi voor een oude én zeker ook een nieuwe generatie, omdat je – op eentje na – naar acteurs van nu gaat kijken. Zo’n titel vanaf morgen weer op het witte doek, geeft natuurlijk alle reden voor Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Katja Schuurman weer in Costa!!

De generatie van het begin van de eeuw zal de acteurs uit Costa! zo kunnen opdreunen. Katja Schuurman (zij is er in dezelfde rol, maar inmiddels moeder) is er weer bij, Georgina Verbaan, Daan Schuurmans, Kürt Rogiers, Froukje de Both, Bas Muis, Sylvie Meis… ja, dat waren mooie tijden. Met Costa!! 2022 wordt ook een veel jongere generatie bediend. Want nu hebben we Abbey Hoes (ook in Dirty Lines op Neflix te zien) en Stephanie van Eer (Goede Tijden Slechte Tijden, Spangas) in de hoofdrollen. En zien we ook Soy Kroon, Sinan Eroglu, Oscar Aerts, Lisa Zweerman en Ella-June Henrard.

Costa is niet meer wat het ooit was

Niet schrikken van bovenstaande tussenkop: we hebben het hier over de beachclub in Lloret, niet over de film. Anna en Bibi (Hoes en Van Eer) willen die grote naam van weleer van Anna’s moeder Frida (Schuurman) weleens van dichtbij zien. Eigenlijk zouden de hartsvriendinnen gaan backpacken in Vietnam, omdat Bibi ‘tegen een gierende burn-out’ aan zit, maar er gaat wat mis met de vliegtickets. Dan maar de Spaanse Costa dus, naar die club aan het strand waar Anna’s vader (Roeland Fernhout) – die zelden in haar leven was toen Frida op vrouwen bleek te vallen – nu de scepter zwaait. Nou ja, er gebeurt eigenlijk weinig tot niets. De verloedering van De Costa is totaal toegeslagen. Als de vriendinnen de club zien, weet Bibi slechts vilein ‘leuke archeologische vondst in dit oorlogsgebied’ uit te brengen.

Dat moet natuurlijk worden opgelost. Anna en Bibi zijn de twee die besluiten De Costa in te schrijven voor The Batte of The Bands. Het personeel van de club dat nog over is, gaat er vol in mee. Je raadt het vast: dat gaat niet altijd van een leien dakje.

In de schoenen van de romcom-koning

Niet alleen de cast van de Costa!! is fris, ook de regisseur is nieuw. Jon Karthaus (Zoop) is nu de man. Dat is dapper, want hij springt 21 jaar later in de schoenen van romcom-koning Johan Nijenhuis. Karthaus is geslaagd, want deze nieuwe titel is een prima ‘achterover hangen, popcorn eten en lachen en genieten maar’-geval. Precies waarvoor zo’n verhaal voor bedoeld is, maar dan moet alles nog wel even kloppen.

Met dank aan een paar acteurs die bijzonder op dreef zijn, zat Karthaus in ieder geval goed. Abbey Hoes levert altijd en dat geldt al helemaal voor de Vlaamse Ella-Juna Henrard. Goh, wat is die laatste goed, bleek ook al in de Nederlandse serie Swanenburg. Iemand die opvalt is Lisa Zweerman. Wie haar op de persdag ontmoette, trof een – sorry voor de term – schat van een meid. En dat terwijl zij in Costa!! als barkeepster gespecialiseerd in cocktails een soort doorgedraaide wraakzuchtige halve gek neerzet.

Speciale vermelding: Tina de Bruin

Metro genoot echter het allermeest van Tina de Bruin, ook zo iemand die altijd levert. Of je haar nu grappig vindt of niet: haar timing is altijd perfect. In Costa!! is zij Trudie, vriendin van Frida (Katja Schuurman). Zij is moeder van Bibi en eenmaal in Spanje „staat zij op de rand van een tweede seksexplosie”.

Laat dat maar aan Tina de Bruin over. Dat heeft Jon Karthaus goed gezien. Costa!! is waarschijnlijk kijkvoer voor heel veel ogen. Of de meest serieuze filmpers er nu iets van vindt (waarschijnlijk wel), of niet. Metro gaat daar overigens niet in mee. Costa!! is geworden waarvoor het bedoeld is.

Beoordeling: 4 uit 5 (lekker gaan kijken mensen).

Morgen lees je op Metro ook een interview met Abbey Hoes en Stephanie van Eer.