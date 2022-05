Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niks te doen in de meivakantie? Zeker wel, met deze tips

De meivakantie is inmiddels weer begonnen en veel ouders met kinderen haasten zich richting Schiphol om hun vlucht te halen. Dat bleek ook afgelopen weekend maar weer, toen het onverminderd druk was op de luchthaven. Maar er zijn meer dan genoeg gezinnen – en natuurlijk mensen zonder kinderen – die niet op reis gaan. Geen zorgen, ook dan is er meer dan genoeg te doen. Wij geven je wat tips voor leuke activiteiten (met kids of zonder) tijdens de meivakantie.

Ook als je geen vrij hebt, is er deze week meer dan genoeg reden voor een leuk uitstapje. Wat dacht je van Bevrijdingsdag, bijvoorbeeld? Of een lekkere brunch op Moederdag? In ieder geval: de meivakantie loopt nog tot en met 8 mei. Genoeg tijd om iets leuks te ondernemen.

Leuke activiteiten (met kids) tijdens de meivakantie

Een beetje inspiratieloos deze meivakantie? Helemaal geen probleem. We geven je wat tips.

Ligconcert in het Scheepsvaartmuseum

Sowieso bijzonder: een ligconcert in het Scheepsvaartmuseum. Geen pijn aan je benen en of voeten vanwege het lange staan én je hebt een mooi uitzicht, namelijk het plafond van het museum, waarop allerlei mooie projecties te zien zijn. Op zaterdag 7 mei is er een ligconcert speciaal voor kinderen, waarbij vertelstem Leonie Jansen samen met pianisten Sandra en Jeroen van Veen de luisteraar meeneemt op een „bijzondere reis tussen sterren en muziek”, is te lezen op de website. Enige haast is hier wel mee gemoeid, er zijn namelijk niet héél veel kaarten meer over.

Spoorweg Spelen

Niets leuker dan lekker actief zijn tijdens de meivakantie, toch? Bij het Spoorwegmuseum in Utrecht kan dat zeer goed, terwijl je er ook nog wat van leert. Je kunt namelijk testen welk beroep het beste bij je past: ben je net zo snel als een kruier en scheur je zonder problemen met een steekwagen vol koffers van A naar B? Of heb je net zulke spierballen als een stoker en schep je moeiteloos kolen in de tender? De Spoorweg Spelen zijn er nog tot en met 8 mei.

Verzetsmuseum junior

Morgen is het 4 mei en dus tijd voor Dodenherdenking. Het is belangrijk dat ook kinderen iets leren over onze geschiedenis, maar je wilt ze natuurlijk niet shockeren met gruwelijke details. In het Verzetsmuseum vind je tot en met 22 mei de junior-tentoonstelling. Jij en je kinderen leren dan over hoe het leven van een kind er tijdens de oorlog uitzag. Je maakt kennis met oorlogskinderen, die je hun waargebeurde verhaal vertellen aan de hand van onder meer interactieve spellen en foto’s. Dat is nog eens een leerzame activiteit voor je kroost.

Keukenhof

Misschien heb je het idee dat Keukenhof iets is voor ‘de oudjes’, maar niets is minder waar. Veel kinderen vinden het ook prachtig om alle bloeiende bloemen te bewonderen. Leuke bijkomstigheid: een kaartje voor kinderen van 4 t/m 17 jaar oud is ook een stuk goedkoper dan een kaartje voor een volwassene. En zeker met het lekkere weer dat eraan schijnt te komen, is een uitje in de buitenlucht tijdens de meivakantie zeker geen straf.

Bevrijdingsfestivals

Als je dacht dat je festivaldagen erop zaten toen je kinderen kreeg, think again. Er zijn namelijk meer dan genoeg Bevrijdingsfestivals waar je ook met kinderen naartoe kunt, om bijvoorbeeld te genieten van muziek, of om spelletjes te spelen. Zo is er in het Groningse stadspark een ‘kids area’, waar bijvoorbeeld theatervoorstellingen zijn en je kunt ponyrijden. Ook in Amsterdam is een kinderbevrijdingsfestival en in Utrecht zijn ook meer dan genoeg kindvriendelijke activiteiten. Woon je niet in de buurt van deze steden? Een rondje Google levert vast ook een hoop op in jouw buurt.

Rustige middag met film

Middag of avondje thuis? Is natuurlijk ook helemaal oké. Met Pathé Thuis haal je, gewoon op je tv, de leukste kinderfilms in huis. Zo kun je vanaf deze week bijvoorbeeld kijken naar Clifford de Grote Rode Hond, Sing 2 en Monster Family 2. Zo’n film kost je rond de 5 euro om te kijken, en zo zijn je kinderen toch weer een paar uur geëntertaind. En zeg nou eerlijk: ook jij vindt Clifford de Grote Rode Hond vast vermakelijk om naar te kijken.