De Boodschappen van Joyce (34): ‘Aanbiedingen kopen bespaart niet altijd’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Joyce over haar bespaartips in de supermarkt.

Leeftijd: 34 jaar

Beroep: tandartsassistente

Huishouden: 4 personen (2 kinderen van 4 en 2 jaar oud)

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 500 euro

De supermarktuitgaven van Joyce

Ben je tevreden met het bedrag dat je uitgeeft?

„Minder uitgeven is natuurlijk altijd fijn, maar op zich ben ik tevreden. Ik wil niet dat het letten op de centen mijn leven gaat overnemen. De hoeveelheid moeite die ik er nu in stop om het betaalbaar te houden, vind ik prima.”

Probeer je wel te besparen in de supermarkt?

„Ik let wel goed op hoeveel ik uitgeef, in de supermarkt en aan het einde van de maand, maar doe bijvoorbeeld geen weekboodschappen of zo. Persoonlijk kijk ik ook niet naar de aanbiedingen voordat ik in de winkel sta. Pas op het moment dat ik in de supermarkt sta, bedenk ik of ik een aanbieding wel of niet mee wil nemen.”

Waarom pak je het op deze manier aan?

„Voor mijn gevoel voorkom ik zo dat ik met aanbiedingen thuiskom, alleen maar omdat ze ‘in de aanbieding’ zijn. Wat mij betreft ben je dan niet aan het besparen namelijk. Ik maak gewoon mijn lijstje en kijk vervolgens of iets daarvan in de aanbieding is.

En zelfs dan ben ik kritisch: soms als een A-merk in de aanbieding is, is het nog steeds goedkoper om gewoon het huismerk te kopen.”

Aan welke boodschappen geef je graag wat meer uit?

„Op groente en fruit ga ik niet besparen, ik zorg dat ik daar altijd genoeg van in huis heb. Dat ben ik steeds belangrijker gaan vinden en al helemaal nu ik kinderen heb.

Ik probeer het wel een beetje betaalbaar te houden door duur fruit zoals aardbeien en blauwe bessen alleen te kopen als het in de aanbieding is en andere weken gewoon lekkere appels te kopen bijvoorbeeld.”

Wat is jouw beste bespaartip als je boodschappen doet?

„Haastige spoed is zelden goed en dat geldt wat mij betreft ook in de supermarkt. Ik neem echt goed de tijd om prijzen en hoeveelheden te vergelijken. Niet alles wat een goedkopere prijs heeft, is namelijk ook daadwerkelijk goedkoper. Ik let altijd goed op hoeveel gram of milliliter iets heeft.”

