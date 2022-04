Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna bingo! De wolf is in heel Nederland gespot, behalve in Zuid-Holland

Grote kans dat de wolf al is opgedoken in jouw provincie, want sinds deze maand is hij bijna overal in Nederland gespot. Alleen Zuid-Holland heeft nog geen sporen of beelden van het viervoetige roofdier gevonden. Het gaat om een jong beest.

In Gelderland en Drenthe hebben ze al een ‘wolventerritorium’. De beesten hebben het gebied zich al toegeëigend. In andere provincies zoals Noord-Holland zijn wel sporen van een wolf gevonden, beelden nog niet. Het gaat hier vermoedelijk om een zwerfwolf. Nog zonder territorium. Eerder schreef Metro ook al over een wolf die in Amersfoort ronddwaalden.

Wolf in bijna heel Nederland gespot

Vandaag is bevestigd dat een wolf ook in Noord-Holland terecht is gekomen. Dat maakt het de elfde provincie met een signalement van het dier. Op 6 april is er een ree aangevallen in het Goois Natuurreservaat. Een wandelaar vond daar een dode ree met verwondingen.



Het Goois Natuurreservaat heeft bezoek gehad van een wolf. Gedeputeerde @estherrommel: “Dit bezoek toont aan dat het steeds beter gaat met de natuur in het Gooi. We hebben daar samen met het Goois Natuurreservaat ook hard voor gewerkt.” https://t.co/wBGKBZFsFA pic.twitter.com/TaCO8O9OS8 — Noord-Holland (@ProvincieNH) April 29, 2022

Ook signalen in Noord-Holland en Friesland, nu nog Zuid-Holland

Uit DNA-onderzoek is nu dus gebleken dat de ree, inderdaad, was aangevallen door een wolf. De provincie Noord-Holland meld erbij dat dat niet wil zeggen dat het beest een nieuw territorium heeft. „Er zijn geen verdere sporen zoals uitwerpselen gevonden en geen waarnemingen gedaan.”

Staat het dier op beeld? Nog niet, maar dat willen ze wel gaan doen. Beheerder van het Goois Natuurreservaat hebben camera’s geplaatst in de hoop om de wolf te gaan filmen. Het roofdier is er meer dan welkom volgens de beheerders en er is genoeg ruimte voor het beest.

Wolfwerende hekken

Er loopt sinds kort ook een wolf in de Noordoostpolder in de buurt van Bant. Wolvendeskundigen hebben beelden gezien op grond waarvan ze kunnen vaststellen dat er inderdaad een wolf rondzwerft. Of dit een voorbijgaande roofdier is, of dat het een blijvertje is in Friesland, is nog niet bekend.

De Zoogdiervereniging raadt veehouders in ieder geval aan om direct wolfwerende hekken rondom schaaps- en geitenkuddes te plaatsen als er een wolf gesignaleerd is. Een goede tip dus voor de veehouders in ’t Gooi.