Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BN’er en een affaire? Volgens Charly Luske moet je op je hoede zijn door roddelkanalen

Dat Charly Luske zich binnen zijn relatie niet zo netjes heeft gedragen, kregen we vorige maand in geuren en kleuren te horen via het online programma Roddelpraat. Vanochtend blikte hij in Koffietijd terug op deze roerige tijd en vertelde hij hoe het met hem gaat. Al gooit hij het niet alleen op zichzelf…

Hij zegt dat veel BN’ers op hun hoede moeten zijn met de opkomst van de roddelkanalen. Hij kent wel ‘honderden’ collega’s die vreemdgaan.

Charly Luske bij Koffietijd

Je affaire verbergen of je minnares achterhouden – daar is in dit huidige tijdperk, met de roddelkanalen achter je aan, geen beginnen meer aan. En dat heeft Charly Luske aan levende lijve mogen ervaren. In maart werd via Roddelpraat bekend dat de zanger vreemd was gegaan en hiermee zijn vrouw Tanja Jess bedroog. Vandaag sprak hij voor het eerst op camera over hoe het met hem gaat. Luske vertelt dat het ‘naar omstandigheden’ goed met hem gaat. „Het is iets dat we intern moeten oplossen. Daar doen we ons best voor. Nog steeds. Dat is niet een week later opgelost.”

Zijn vrienden en tevens tafelgenoten bij Koffietijd staken hem een hart onder de riem en zeiden, ondanks dat ze het vreemdgaan niet goedkeuren, dat ze er voor hem zijn. Voor raad of om over de kwestie te praten kan Luske altijd bij Jan Heemskerk of Juvat Westendorp terecht, want dat ‘privénieuws in de media belandt is nooit fijn’. „Het gebeurt in de beste families”, zegt Jan Heemskerk. „Laten we er niet te hypocriet over doen, het is gewoon heel vervelend.”

Leef en laat leven, wordt er bij Koffietijd geroepen. „We weten nu eenmaal niet wat er bij de ander achter de voordeur afspeelt”, zegt Heemskerk. „Dus laten we wat minder oordelen.”

‘BN’ers moeten vrezen voor roddelvloggers’

En dat Luske heus niet de enige is die weleens een slippertje begaat en hiermee zijn familie kwetst, beaamt hijzelf. Charly Luske onthult dat inmiddels meer BN’ers moeten vrezen dat hun stiekeme escapades op enig moment openbaar worden gemaakt. „Er zijn honderden collega’s waar ik het van weet en waarvan het niet op straat ligt, maar met die juicekanalen waarschijnlijk binnenkort wel. Dat is de tijd waar we in leven.” Of we ons dus aan deze woorden ‘leef en laat leven’ gaan houden en we minder gaan oordelen en roddelen, valt nog te bezien.

Charly Luske plaatste eerder deze maand een spijtbetuiging op Instagram. De zanger liet weten dat hij het heeft verpest en dat hij spijt heeft. „Uit waardering voor de mensen die mij al jaren volgen en supporten wil ik reageren op de recente berichtgevingen die extreem teleurstellend moeten zijn. I fucked up. En dat spijt mij enorm. Ik werk al langere tijd aan mijn issues, maar helaas ben ik er nog niet…”