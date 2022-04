Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn collega zegt dat ik soms best wat collegialer mag zijn’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat is collegiaal gedrag eigenlijk?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over wat collegiaal gedrag precies is.

„Beste Tessa, een collega zei laatst tegen mij dat ik soms best wat collegialer mag zijn. Ik was eerst best verontwaardigd en overrompeld door haar uitspraak. Nu ik er wat beter over na heb gedacht, waardeer ik haar feedback, maar de vraag: ‘Wat is collegiaal gedrag?’ bleef wel in mijn hoofd spoken. Wat bedoelt ze hier precies mee?”

Wat is collegiaal gedrag?

Collegiaal gedrag is eigenlijk niets meer en niets minder dan je collega’s helpen wanneer dat nodig is. Je bent bijvoorbeeld bereid om werk van collega’s over te nemen en luistert naar de ideeën en vragen van je collega’s. Collegialiteit kan ook subtieler zijn: vragen hoe iemands weekend was, interesse tonen in zijn/haar leven en een leuk gesprek aangaan.

Voorbeelden van niet-collegiaal gedrag zijn bijvoorbeeld beloftes niet nakomen, het overnemen van ideeën alsof het je eigen ideeën zijn, werk afschuiven op je collega of roddelen. Wellicht heb je na het lezen van de betekenis meteen een goed beeld van wat je collega bedoelt.

Maar niet-collegiaal gedrag kan ook veel subtieler zijn. Misschien is het zelfs zo dat je het helemaal niet zo bedoelt, maar dat het wel zo overkomt. Om er precies achter te komen wat je collega bedoelt, kun je dit daarom het best aan haar vragen.

Het is echt niet raar om daar nu op terug te komen. Sterker nog, het is veel verstandiger om dit gesprek aan te gaan nu je bent gekalmeerd. Vraag het als je haar alleen tegenkomt in de wandelgangen, of plan een 1-op-1 in als je dit prettiger vindt.

Vervolgens is het belangrijk dat je haar feedback niet als een persoonlijke aanval opvat. Laat haar weten wat je aan me schreef – dat je haar feedback waardeert en dat je graag wil weten wat ze bedoelt, zodat je jezelf ook daadwerkelijk kunt verbeteren.

Deze feedback is waardevol; het helpt de relatie met je collega’s verbeteren, waardoor je waarschijnlijk met meer plezier naar je werk gaat.

Sla niet te ver door

Natuurlijk ken ik de situatie niet helemaal, dus wil ik ook een kanttekening maken. Collegiaal gedrag is belangrijk, als je hier maar niet te ver in doorslaat. Als je door het helpen van je collega’s niet aan je eigen werk toekomt, kom je zelf in de problemen.

Luister dus goed naar de feedback van je collega, maar weet tegelijkertijd dat zij bijvoorbeeld ook niet in je agenda kunt kijken. Wellicht is jouw project veel zwaarder dan zij denkt en vraagt ze zich daarom af waarom je niet meer de handen uit de mouwen steekt als een collega om hulp vraagt.

Eén ding is zeker: je doet er het beste aan om het gesprek met je collega aan te gaan, of haar opmerking nou terecht is of niet.

