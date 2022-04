Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Origineel moederdagcadeau nodig? Win een Vespa of boeket van LEGO

Moederdag staat weer op de stoep (8 mei voor degenen die wat vergeetachtig zijn), maar het verzinnen van een Moederdag-cadeau kan best lastig zijn. Zeker als je zo’n moeder hebt die ‘alles al heeft’ of ‘alleen maar liefde’ wil. Het zijn stuk voor stuk schatten, maar zulke uitspraken maken het lastig voor kinderen om met een leuk, origineel cadeau op de proppen te komen. Maar gelukkig is daar Metro. Van de LEGO Âź Groep mogen wij namelijk een Vespa en een mooi boeket weggeven. In LEGO blokjes uiteraard.

Te winnen zijn drie Vespa LEGO pakketten, ter waarde van 99,99 euro. Ook mogen we drie LEGO boeketten weggeven, die kosten in de winkel 49,99 euro. Welke je wint, komt neer op willekeur.

Winnen: LEGO-Vespa en -boeket voor Moederdag

Het gaat bij deze winactie dus om twee soorten pakketten: de Vespa en het pakket. En die Vespa, bijvoorbeeld, is niet zomaar een simpel dingetje. De kenmerken zijn authentiek en de scooter is enorm gedetailleerd. Zo bouw je enkelzijdige voorwielophanging, 2 zadels, een afneembare motorklep met een van stenen gebouwde motor eronder en een werkende standaard plus een werkend stuur. Kortom: als deze af is, heb je niet eens een echte scooter nodig.

En dus een bosje bloemen: dat kan elke moeder wel waarderen. Maar het jammere eraan is dat ze sneller dan je lief is, dood gaan. Het boeket van LEGO zal niet snel slapjes gaan hangen, maar geeft je huis wel dezelfde gezelligheid als een ‘echt’ boeket dat doet. En handig: de stengels zijn verstelbaar, zodat ze in elke vaas passen.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook op Moederdag je moeder verrassen met zo’n LEGO-pakket. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie Ă©n ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 2 mei, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):