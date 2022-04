Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning Willem-Alexander ‘wil niet eindigen zoals Poetin’ na kritische peiling

Koning Willem-Alexander heeft tijdens Koningsdag in Maastricht gereageerd op de meest recente peilingen waaruit blijkt dat het vertrouwen in het koningshuis verder aan het dalen is. En dan met name de koning zelf moet het ontgelden. De koning trekt in zijn reactie de vergelijking met Poetin.

Rapportcijfers koning Willem-Alexander

In de afgelopen periode is het vertrouwen in koning Willem-Alexander flink gedaald. Met name in 2021 kelderde zijn populariteit, bleek uit onderzoek van Ipsos. En die trend heeft zich doorgezet. Had in 2020 nog 76% van de ondervraagden veel vertrouwen in de koning, was dat vorig jaar 57% en nu nog maar 47%.

Van het publiek krijgt de koning het rapportcijfer 6,7. Een jaar eerder was dat nog een 7,1 en het jaar daarvoor zelfs een 7,7. Een groot deel van de Nederlanders vindt volgens Ipsos dat koning Willem-Alexander zich niet solidair heeft getoond met het volk. Het aantal mensen dat hem wél solidair vindt is ten opzichte van vorig jaar gedaald van twee vijfde van de Nederlanders, naar een kwart.

Willem-Alexander trekt vergelijking met Poetin

Een NOS-verslaggever confronteerde de koning met de daling tijdens Koningsdag in Maastricht. Daarop reageerde Zijne Majesteit opvallend. „Ik heb altijd gezegd dat peilingen me niet zo veel doen, maar wat ik wel heel goed vind is opbouwende kritiek. Met andere woorden: als je dat niet hebt, kun je eindigen zoals Poetin en dat wil niemand.”

Daarmee legt Willem-Alexander een link naar de Russische president Vladimir Poetin, die door zijn dictatuur al jaren onschendbaar is in Rusland en nu ook op eigen houtje Oekraïne kon binnenvallen. Het Russische volk is daar de dupe van en kritiek op Poetin wordt op zijn zachtst gezegd niet gewaardeerd door de Russische overheid.

Koning: ‘Oekraïne leeft in mijn hart mee’

Koning Willem-Alexander geniet verder van een blauw-geel getinte Koningsdag. „Het betekent heel veel voor mij dat het weer kan (na corona, red.) We moeten dankbaar zijn hoe we dit in vrede en vrijheid mogen vieren, zonder te vergeten dat het ook heel anders kan zijn.”, doelt de koning op de oorlog in Oekraïne. „Oekraïne leeft in mijn hart mee, maar we genieten van het feit dat we het weer samen mogen vieren.”