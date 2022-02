Carrièreswitch? Erica Meiland maakt opvallende stap en gaat de politiek in

Beaamt Erica Meiland een carrièreswitch? Het lijkt er wel op, want haar naam prijkt opeens onderaan de lijst van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk. Die partij maakte vandaag de namen op hun kieslijst bekend, en de Telegraaf weet te melden dat Meiland lijstduwer is. Niet heel lang geleden kwam de realityster van Chateau Meiland nog negatief in het nieuws vanwege haar uitspraken over moslims.

Wat Ericas inspraak in de politieke partij is, moet nog bekend worden. Ze staat momenteel onderaan op de kandidatenlijst. Als lijstduwer van een politieke partij gaat het vaak om kiezers ‘lokken’ naar de partij en wordt deze meestal niet verkiesbaar gesteld. De Partij voor de Inwoners heeft hier zelf nog niks over naar buiten gebracht.



Erica Meiland benoemd tot lijstduwer

De politieke partij heeft een aantal standpunten, uiteraard, en één daarvan past perfect bij Erica als dierenvriend. Zo wil de partij de hondenbelasting afschaffen en strenger handhaven op een opruimplicht. Daarnaast willen ze de winkelstraten levendig houden. Ook dit standpunt past bij Erica, aangezien haar dochter Montana Meiland een eigen winkel heeft in Noordwijk.

De partij heeft ook een opvallend standpunt voor ‘eigen inwoners’ van Noordwijk, met name rondom de rel over Ericas uitspraken over moslims. Door het gebrek aan woonruimte wil de partij namelijk hun eigen inwoners voorrang geven bij het toewijzen van een woning. Daarna zou er ruimte zijn voor mensen met binding met Noordwijk.

Chateau Bijstand

Naast het steunen van de politieke partij zet Erica zich binnenkort in voor een goed doel. In Chateau Bijstand (waar eerder nogal veel kritiek op was) gaat Erica samen met Martien, Maxine, Claire en baby Vivé leven in de bijstand. Ze verlaten hun woning in Noordwijk en moeten een maand in de bijstand gaan leven. Met het programma gaan ze de Stichting Babyspullen in de spotlights zetten. Stichting Babyspullen maakt babystartpakketten van ingezamelde babyspullen. Het programma is vanaf 7 maart te zien op televisie.