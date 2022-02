Meilandjes onder vuur vanwege racistische lamp in Funda-advertentie

Kort nadat de Meilandjes onder vuur kwamen te liggen vanwege racistische uitspraken over moslims, is er weer wat nieuws aan de hand. Een racistische lamp, die de familie anderhalf jaar geleden aanschafte in het chateau, blijkt nog steeds in de villa van de Meilandjes te staan in Noordwijk.

„Hij is heel duur, maar ik vind dat het wel waard”, zei de flamboyante kasteelheer destijds over de zwarte jongen, die boven zijn hoofd een lamp draagt. „Dit is Kees”, verkondigde hij destijds. „Hij staat net zoals jij altijd staat, als je mensen verwelkomt”, vindt Erica.

Racistische lamp

Kijkers van Chateau Meiland reageerden destijds al verbijsterd op de aanwinst van de familie. „Lekker racistisch lampje”, zeiden mensen op Twitter. Een ander noemt het „dubieus”. Dat de Meilandjes zich niks hebben aangetrokken van de kritiek, blijkt uit foto’s van de Funda-advertentie. Zakenblad Quote ontdekte dat de controversiële lamp nog steeds in de miljoenenwoning in Noordwijk te vinden is.