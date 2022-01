Ondertussen in China: 80 ontsnapte struisvogels rennen door Chongzuo

Ken je die mop met die ontsnapte struisvogels in China? Het klinkt als het begin van een goede grap, maar voor inwoners van de de Chinese stad Chongzuo werd het zaterdagochtend werkelijkheid. Op de video, die inmiddels viral is gegaan op Twitter, zien we hoe de wilde dieren met een enorme vaart door de stad racen in de vroege uurtjes.

Volgens lokale media zijn de struisvogels ontsnapt uit een struisvogelboerderij, omdat de poort naar hun hok niet goed was dichtgemaakt. Het kostte even wat mankracht om de dieren terug te brengen naar hun thuisfront, maar met hulp van de politie is het gelukt. Een gevaarlijke operatie: als een struisvogel zich bedreigd voelt, kunnen ze hard trappen.

More than 80 captive ostriches escaped from a farm and were seen racing through the streets of Chongzuo in China.

Videos of the ostriches soon went viral on social media and attracted the attention of local police.

